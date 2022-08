Immissioni in ruolo docenti 2022, turno di surroga: cos’è. A cosa prestare attenzione Di

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: la partita non è ancora chiusa, gli Uffici Scolastici sono ancora al lavoro per completare le operazioni, che possono essere disposte entro il 31 agosto.

Cosa è stato fatto finora

Finora si è svolta la fase ordinaria delle immissioni in ruolo da GaE e concorsi, nel rispetto delle rispettive quote a seconda dei concorsi.

Ha fatto seguito la call veloce, i cui esiti saranno resi noti entro l’11 agosto.

Rimangono ancora le assunzioni da concorso straordinario bis e prima fascia sostegno GPS, due procedure molto attese.

Per approfondimento

Immissioni in ruolo docenti 2022: turno di surroga, cos’è

Si tratta di attribuire i posti derivanti dalle rinunce della fase ordinaria delle immissioni in ruolo. Se è vero infatti che molte rinunce sono pervenute nel corso delle operazioni, rendendo fluido il processo in modo da non inficiare la scelta delle preferenze, è anche vero che altre rinunce sono pervenute dopo l’assegnazione della provincia e altre ancora dopo l’assegnazione della sede.

Bisogna quindi assegnare questi posti scorrendo ancora le GaE e le graduatorie dei concorsi, se a fronte della disponibilità di posti, ci sono ancora aspiranti inseriti nelle rispettive graduatorie.

A cosa prestare attenzione

Si consiglia ai candidati inseriti nelle graduatorie utili alle immissioni in ruolo di continuare a monitorare i siti dei rispettivi USR, perché le operazioni possono ancora andare avanti e di solito i tempi concessi per ogni turno di nomina sono veramente stringati, non più di 24 – 48 ore di tempo. In caso contrario si ottiene assegnazione d’ufficio.

Così ad es. hanno già attivato un turno di surroga l’USR Veneto e l’USR Marche –

Ricordiamo che gli Uffici Scolastici hanno tempo fino al 31 agosto per calcolare esattamente come distribuire il contingente e cercare di ottimizzare le assunzioni per l’anno scolastico 2022/23, attribuendo quanti più possibili dei 94.000 autorizzati dal MEF.