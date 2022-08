Immissioni in ruolo docenti 2022, si accelera con rinunce e scorrimenti delle graduatorie. Convocazioni anche in presenza Di

Immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23: sarebbe bello non sprecare nessuno dei 94.000 posti autorizzati dal MEF, anche con un regime di deroga. Al momento si accelera con le date note: concludere entro il 31 agosto per avviare nomine di supplenza. Altrimenti il “settembre con i docenti tutti in classe” rimarrà solo teoria.

Ce l’hanno fatta i docenti della classe A011 del concorso ordinario

Dopo l’appello alla pubblicazione delle graduatorie entro il 31 agosto, dopo il sit in dei colleghi dinanzi agli Uffici Scolastici, gli USR interessati hanno finalmente pubblicato la graduatoria.

E la Sicilia ha avviato di conseguenza le procedure per i ruoli, perfezionate tramite l’invio dell’ordine di preferenza delle province ad un apposito indirizzo email, in modo da velocizzare le operazioni e chiudere entro il 31 agosto.

Convocazioni in presenza

Avviene in Toscana per alcune classi di concorso. Avvisi USR Toscana

Rinunce e scorrimenti delle graduatorie

Per consentire le operazioni di scorrimento dalle relative graduatorie, il Dirigente dell’USR Lombardia invita i docenti immessi inruolo da graduatoria di merito e da G.A.E. intenzionati a effettuare rinuncia, a esprimere tale volontà entro le ore 11.00 di martedì 30 agosto 2022. Avviso

Ricordiamo che vi è differenza tra una nomina conferita entro il 31 agosto e una nomina successiva. Dopo il 31 agosto infatti la nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ma economica dal 1° settembre 2023 o comunque dalla presa di servizio nel 2023/24.

Le nomine in ruolo da concorso straordinario bis

Proseguono invece le nomine da concorso straordinario bis di cui all’art. 9 comma 9bis del DL 73/2021. Alcuni USR hanno già comunicato che le procedure si concluderanno in tempo per consentire ai vincitori di svolgere l’anno di prova e formazione per cui i posti disponibili non vengono assegnati a supplenza annuale.

Ecco tutte le graduatorie del concorso ordinario 2020 pubblicate finora –

Nel frattempo sono partite le procedure di assunzione da concorso straordinario bis e GPS sostegno prima fascia, con un intreccio complesso e disordinato.

E i primi Uffici scolastici hanno avviato anche l’algoritmo per le supplenze 2022/23.