Immissioni in ruolo docenti 2022: Avvisi USR. Aggiornato con Friuli Venezia Giulia e Lazio, GaE Emilia Romagna

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l’apposita domanda che si troverà su Istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero.

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23

E’ arrivata l’autorizzazione del MEF per 94.130 assunzioni per l’anno scolastico 2022/23 (comprensive dei circa 14.000 posti da assegnare dal concorso straordinario bis in corso di svolgimento in base al comma 9bis del DL 73/2021).

Le indicazioni degli USR

Nel frattempo gli USR cominciano a diramare i primi avvisi con i consigli a cui prestare attenzione

accertarsi del corretto funzionamento della pagina personale di Istanze online

seguire costantemente gli avvisi dell’USR

Due fasi

Tale procedura richiederà la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line).

Nella prima fase, i docenti indicheranno la priorità fra le diverse procedure concorsuali e le province; nella seconda fase sarà invece prevista la presentazione dell’istanza per l’espressione della preferenza di sede all’interno della provincia assegnata.

Per ciascuna fase della procedura verranno pubblicati appositi avvisi, che avranno valore di convocazione a tutti gli effetti e che indicheranno per quali candidati sarà possibile inviare la propria istanza e per quanto tempo il sistema rimarrà attivo.

GUIDA alla compilazione della domanda

Ecco la la GUIDA del Ministero alla scelta della provincia e della classe di concorso per coloro che rientreranno nel contingente dei convocati (sempre in numero superiore rispetto agli effettivi posti, per gestire eventuali rinunce o doppie nomine senza dover ripubblicare l’avviso). Avvertenza: potranno esserci aggiornamenti alla guida.

LA GUIDA

Quali graduatorie saranno utilizzate

Infanzia primaria

Secondaria primo e secondo grado

Le graduatorie di merito (precedenti a quelle dei nuovi concorsi 2020) ancora in vigore

Ecco le graduatorie dei concorsi in cui ci sono ancora aspiranti da assumere

