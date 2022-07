Immissioni in ruolo docenti 2022, dal concorso 2016 a quello del 2020, dalla call veloce alla GPS sostegno: tutte le graduatorie da cui si può essere assunti Di

Le procedure per le operazioni di immissione in ruolo a.s. 2022/23 sono ormai avviate, con il contingente autorizzato dal MEF e gli avvisi degli USR per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti. Graduatorie di assunzione procedura ordinaria, call veloce e procedura straordinaria da GPS.

Immissioni in ruolo docenti 2022: 94.130 assunzioni, ok del MEF. Ecco da quali GRADUATORIE: 22mila in Lombardia, 5mila in Campania

Procedura ordinaria- Graduatorie assunzione

La procedura relativa alle immissioni in ruolo ordinarie è informatizzata e si articola in due fasi, nell’ambito delle quali gli aspiranti presentano due distinte domande, secondo tempistiche differenti:

Fase 1: presentazione domanda per esprimere le preferenze relative all’abbinamento province-classi di concorso/tipo di posto;

Fase 2: presentazione domanda per indicare in ordine di preferenza le sedi in cui essere assegnati.

Le succitate immissioni in ruolo ordinarie sono effettuate attingendo per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% dalle graduatorie di merito (GM) concorsuali. Da queste ultime si attinge secondo un preciso ordine e differenti percentuali, legati alle diverse procedure svoltesi nel tempo per i vari gradi di istruzione e i cui aspiranti devono essere ancora immessi in ruolo.

La bozza del testo delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale docente a.s. 2022/23 ha confermato quanto scritto da Orizzonte Scuola riguardo alle GM di assunzione e alle relative percentuali, come di seguito riportato.

Scuola dell’infanzia e primaria

Le GM da cui si attingerà per le assunzioni in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria, con le relative percentuali di posti (sempre nell’ambito del 50% di posti destinati ai concorsi) alle stesse spettanti, sono le seguenti:

GM concorso ordinario 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (alcune graduatorie del concorso saranno scadute, per cui mantengono il diritto solo i vincitori); a seguito di esaurimento delle predette GM 2016 GM concorso straordinario 2018, compresa l’eventuale fascia aggiuntiva (50%): a tale procedura è destinato il 50% dei posti disponibili residuati dalle assunzioni da GM 2016, come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018; GM concorso ordinario 2020 (50%): a tale procedura è destinato il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016 (quindi i posti che restano dalle GM 2016 sono suddivisi a metà tra concorso straordinario 2018 e ordinario 2020) e comunque i posti rimasti vacanti dopo le assunzioni di cui ai punti precedenti. L’eventuale posto dispari, per l’a.s. 2022/23, è assegnato al concorso ordinario.

Riguardo alle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020, ricordiamo che l’articolo 36, comma 2 ter, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, ha disposto l’integrazione delle medesime con gli aspiranti idonei, ossia con coloro i quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Le GM da cui si attingerà per le assunzioni in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con le relative percentuali di posti (sempre nell’ambito del 50% di posti destinati ai concorsi) alle stesse spettanti, sono le seguenti:

GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; a seguito di esaurimento delle predette graduatorie GM 2018, compresa l’eventuale fascia aggiuntiva: per l’a.s. 2022/23, il 60% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016; GM concorso straordinario 2020 e GM concorso ordinario 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario 2020, come modificato dal decreto sostegni-bis e dal conseguente decreto di modifica del bando. L’eventuale posto dispari, per l’a.s. 2022/23, è assegnato al concorso ordinario.

Precisiamo che:

riguardo alle discipline STEM , i vincitori del concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020 – come modificato dal DDG 31 gennaio 2022, n. 252 (dunque il concorso STEM 2022) – hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell’articolo 59 del DL n. 73/2021 (idonei del concorso STEM 2021); in sostanza i vincitori del concorso STEM 2022 hanno la priorità rispetto agli idonei inseriti nelle GM del concorso STEM 2021 ;

, i vincitori del concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020 – come modificato dal DDG 31 gennaio 2022, n. 252 (dunque il concorso STEM 2022) – hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell’articolo 59 del DL n. 73/2021 (idonei del concorso STEM 2021); in sostanza i ; le graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 e del concorso ordinario 2020, sono state integrate con gli aspiranti idonei, ossia con coloro i quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi (per lo straordinario 2018 il riferimento normativo è l’articolo 59, comma 3, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021; per l’ordinario 2020, il riferimento normativo è l’articolo 47, comma 11, del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022).

Call veloce

La bozza del testo delle istruzioni operative ha confermato lo svolgimento della procedura denominata “Call veloce”, sospesa per il solo a.s. 2021/22 e che si svolgerà regolarmente per l’a.s. 2022/23.

Si tratta di una procedura “per chiamata”, a domanda (facoltativa), che consiste nell’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo sopra descritte.

La procedura resta disciplinata dal DM n. 25 dell’8 giugno 2020.

Assunzioni da GPS

Anche per l’a.s. 2022/23, dopo le immissioni in ruolo ordinarie e la “Call veloce”, si svolgerà una fase straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sui posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili.

La procedura è prevista dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato la procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia, già prevista per l’a.s. 2021/22 dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022), limitandola ai soli posti di sostegno.

La procedura inizia con l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 e poi a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, previo superamento del periodo di formazione e prova e della prova disciplinare.

Il MI ha già predisposto la bozza di decreto che disciplinerà la procedura, tuttavia se ne attende la pubblicazione ufficiale.

Conclusioni

In conclusione, per l’a.s. 2022/23, le assunzioni si svolgeranno nel seguente ordine e secondo le procedure di seguito indicate:

immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM, come sopra illustrato; immissioni in ruolo tramite Call veloce; assunzioni straordinarie da GPS prima fascia sostegno.

