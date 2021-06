Immissioni in ruolo docenti 2021, in Piemonte previsti tre turni di nomina. Le info utili Di

Come già scritto nella serata di martedì, è già disponibile, su Istanze Online, il modulo per la scelta della provincia e della classe di concorso/tipo di posto.

Tuttavia finché l’ufficio scolastico regionale non prenoterà il turno di nomina e non pubblicherà sul proprio sito istituzionale la convocazione (in cui saranno specificati classi di concorso, numero degli aspiranti convocati e intervallo temporale entro cui presentare l’istanza on line) non è possibile accedere.

Così come segnala Anief Piemonte, tramite il suo presidente Marco Giordano, la pubblicazione delle convocazioni è imminente, quindi si consiglia a tutti gli interessati di controllare assiduamente il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (quello provinciale per chi è in GaE).

Si potranno indicare tutte le combinazioni provincia/classe di concorso-tipo di posto possibili per ciascun aspirante e ordinarle in base alle proprie preferenze. È possibile rinunciare all’immissione in ruolo in una o più province/classi di concorso.

Le convocazioni riguarderanno un numero maggiore di aspiranti rispetto ai posti disponibili per garantire lo scorrimento in caso di rinuncia.

Immissioni in ruolo in Piemonte: previste tre turni di nomina

L’USR Piemonte ha annunciato di aver previsto turni turni di nomina, di cui al momento non sono note le date.

Il PRIMO TURNO di nomina riguarderà tutti gli aspiranti nelle GM2016/GMRE/Fasce aggiuntive/Concorso Straordinario 2020 di tutti gli ordini e gradi (Infanzia/Primaria/I e II Grado). Riguardo al concorso straordinario 2020, il primo turno riguarderà tutte le cdc gestite dal Piemonte e solo quelle DEFINITIVE gestite da altri USR (USR Lombardia, che ha gestito le prove per numerose cdc per conto del Piemonte, ha dato 5 giorni di tempo per eventuali reclami, per questo è possibile usare solo le DEFINITIVE).

Sarà quindi la volta di un SECONDO TURNO per gli aspiranti nelle GAE di tutti gli ordini e gradi (Infanzia/Primaria/I e II Grado). NB: anche gli aspiranti in GaE dovranno partecipare alla fase 1 – Scelta provincia, nonostante siano inseriti in una sola provincia. Per le convocazioni da GAE è necessario fare riferimento al sito dell’ufficio scolastico provinciale di inserimento.

Infine è previsto un TERZO TURNO per le classi di concorso del CONCORSO STRAORDINARIO gestite da altri USR le cui graduatorie definitive verranno pubblicate DOPO il primo turno.

Si ricorda che dopo la FASE 1 – scelta provincia, gli aspiranti riceveranno comunicazione per email della provincia/classe di concorso-tipo di posto assegnata. Successivamente si svolgerà sempre on line la FASE 2 per la scelta della sede.

Le disponibilità potranno essere rese note dopo l’autorizzazione del MEF del contingente a.s. 2021/2022 e il relativo riparto provinciale.