Immissioni in ruolo docenti 2021: in Lombardia istanze aperte dal 7 luglio Di

Al via le operazioni di reclutamento a.s. 2021/2022 da Graduatorie regionali (DDG 106/16; DDG 85/18; DDG 1546/18; DD 510/20) anche in Lombardia. Sarà possibile produrre domanda dal 7 luglio.

Su POLIS sarà possibile produrre l’istanza relativa all’espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso da parte degli aspiranti all’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali.

Con apposito avviso saranno individuati, per ogni classe di concorso e tipologia di posto, gli aspiranti che dovranno accedere alla compilazione dell’istanza.

Con distinto specifico avviso si darà notizia anche delle procedure che riguarderanno gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di ciascuna provincia.

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (usr.istruzione.lombardia.gov.it). Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.

L’avviso

I posti disponibili –