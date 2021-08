Immissioni in ruolo Dirigenti Scolastici: 396 assunzioni per il 2021, 897 gli aspiranti ancora in graduatoria. I posti per regione Di

Immissioni in ruolo Dirigenti Scolastici anno scolastici 2021/22: il Ministero ha comunicato ai sindacati che sono stati autorizzati 450 posti, comprensivi di 54 trattenimenti in servizio e nove assunzioni dalla graduatoria del concorso 2011 in Campania.

I rimanenti 396 posti saranno così distribuiti

Abruzzo 6

Basilicata 0

Calabria 5

Campania 9

Emilia Romagna 28

Friuli V. G. 12

Lazio 27

Liguria 16

Lombardia 79

Marche 9

Molise 4

Piemonte 44

Puglia 20

Sardegna 22

Sicilia 19

Toscana 26

Umbria 11

Veneto 59

TOTALE 396

I Dirigenti Scolastici saranno assunti per scorrimento della graduatoria del concorso 2017, in cui sono ancora presenti 897 vincitori da assumere.

Ricordiamo che si tratta di una graduatoria ad esaurimento, dalla quale saranno immessi in ruolo anche gli idonei. Al momento le assunzioni –sono state disposte fino al n. 2523. Rimangono in graduatoria 897 aspiranti. La graduatoria (ultima rettifica 14 agosto 2020).