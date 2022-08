Immissioni in ruolo da GPS sostegno prima fascia 2022/23, posti disponibili per provincia[TABELLE] Di

Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23: al via la procedura da prima fascia GPS sostegno, art. 5 ter D.L. 228/2021 (proroga art. 59 c. 4 D.L. 73/2021). Ecco in quali province potranno esserci assunzioni e quante. TABELLA

Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23

Previste

fase ordinaria da GaE e GM

fase della call veloce

fase straordinaria da GPS sostegno prima fascia

GPS sostegno

Alle immissioni in ruolo ordinarie e alla call veloce segue la procedura straordinaria di assunzione finalizzata all’immissione in ruolo, prevista dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e prorogata dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, limitatamente ai posti di sostegno.

Al termine della call veloce, i posti di sostegno residuati dalla medesime sono assegnati, nell’a.s. 2022/23, con contratto a tempo determinato (al 31/08) agli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno; l’immissione in ruolo avverrà l’a.s. successivo, previo superamento del percorso annuale di formazione e prova e della prova disciplinare.

Gli interessati hanno presentato domanda nell’ambito della procedura informatizzata relativa all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 entro il 16 agosto ore 14 su Istanze online.

I posti disponibili per provincia

Ecco il contingente previsto per ogni provincia

