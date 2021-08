Immissioni in ruolo concorso STEM: al via le operazioni. Ecco gli avvisi con le date degli Usr Di

Al via le operazioni di reclutamento dei candidati al concorso STEM (DD n. 826 dell’11 giugno 2021) presenti nelle graduatorie. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi con le date e le indicazioni utili all’immissione in ruolo- anno scolastico 2021/22.

L’articolo 59, comma 14, del decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), che ha previsto il suddetto concorso STEM, indica la suddivisione per classe di concorso dei 6.129 posti previsti:

A020 Fisica (282 posti)

A026 Matematica (1005 posti)

A027 Matematica e Fisica (815 posti)

A028 Matematica e Scienze (3124 posti)

A041 Scienze e tecnologie informatiche (903 posti)

Avvisi assunzioni

Emilia Romagna

Avviso cdc A026 e A041

I candidati entro le ore 10 del 4 agosto dovranno inviare all’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, via mail, all’indirizzo [email protected] l’elenco con l’indicazione di tutte le province in ordine di preferenza, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, utilizzando il modello allegato. Nella mail occorrerà specificare il seguente oggetto “RUOLO DA CONCORSO STEM: ____________ (cognome e nome candidato/a), posizione

n._______, __________________ (classe di concorso) – Elenco preferenziale province”.

Toscana

Avviso A020, A026, A041

Turno di convocazione virtuale dei candidati presenti nelle Graduatorie di Merito relative al concorso STEM.

Data apertura turno: 3 agosto 2021

Data chiusura turno: 5 agosto 2021, ore 23:59

Veneto

Avviso cdc A020, A026, A041

Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di merito si effettueranno a distanza. L’Usr provvede alla nomina su PROVINCIA dei candidati fino a saturazione del contingente provinciale residuato dalla fase 1 i cui esiti sono consultabili al seguente link https://istruzioneveneto.gov.it/20210723_12318/, dandone comunicazione tramite pubblicazione nel sito istituzionale entro il 3 agosto 2021.

Il candidato che verrà individuato su provincia dovrà, inderogabilmente entro le ore 12.00 del 5 agosto 2021 inviare all’Ufficio Ambito Territoriale della provincia assegnata il modello delega con l’elencazione delle sedi in ordine di priorità nonché l’eventuale documentazione a supporto della richiesta di precedenza 104/92.

Sarà disposta l’assegnazione d’ufficio su sede nei confronti dei candidati che entro la scadenza sopra indicata non abbiano inviato il modello delega.