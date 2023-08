Immissioni in ruolo ATA, avvisi USP con date e convocazioni. Attenzione ai turni: per alcuni solo due giorni di tempo Di

Immissioni in ruolo personale ATA: gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli avvisi con le date utili per presentare domanda di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023-24. La data di avvio delle operazioni è stata fissata al 7 agosto dalla nota ministeriale del 2 agosto. Sono poi gli USP a fornire le indicazioni e le date di inizio e termine delle operazioni.

Possono presentare domanda di assunzione in ruolo gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi collocati in posizione utile.

Le domande si presentano su Polis Istanze online.

Ecco i primi avvisi degli USP con le date:

Abruzzo

Teramo – dal 9 al 14 agosto –

L’Aquila – dal 9 al 12 agosto –

Chieti e Pescara – dal 9 al 12 agosto –

Calabria

Catanzaro – dal 10 all’11 agosto –

Campania

Caserta con errata corrige – dall’8 al 14 agosto –

Benevento – dal 9 al 19 agosto –

Avellino – dal 9 al 19 agosto –

Emilia Romagna

Reggio Emilia – CS dal 12 al 17 agosto, AA e AT dal 10 al 16 agosto –

Modena – dal 9 al 14 agosto –

Ravenna – dal 10 al 17 agosto –

Friuli Venezia Giulia

Trieste – dall’8 al 10 agosto –

Pordenone – dall’8 al 10 agosto –avviso integrazione –

Udine – dall’8 al 10 agosto –

Gorizia – dall’8 al 10 agosto –

Lazio

Roma – dal 10 al 17 agosto –

Rieti – dal 10 al 19 agosto –

Frosinone – dal 10 al 18 agosto –

Liguria

Imperia – dal 9 al 18 agosto –

La Spezia – dal 9 al 18 agosto –

Genova – dal 9 al 18 agosto –

Savona – dal 10 l 18 agosto –

Lombardia

Lodi – dal 7 al 19 agosto –

Milano – dal 7 al 19 agosto –

Cremona – dall’11 al 20 agosto –

Mantova – dall’11 al 20 agosto –

Pavia – dal 9 al 19 agosto –integrazione –

Monza e Brianza – dall’8 al 19 agosto –

Bergamo – dal 9 al 19 agosto –

Molise

Campobasso – dall’8 al 10 agosto –

Isernia – dall’8 al 10 agosto –

Piemonte

Novara – dall’8 al 10 agosto –

Verbano Cusio Ossola – dal 9 all’11 agosto –

Vercelli -dall’8 al 14 agosto –

Torino – dal 10 al 13 agosto –

Cuneo – dal 10 al 17 agosto –

Puglia

Bari– dal 10 al 18 agosto –

Brindisi – AA: dal 10/08/2023 al 15/08/2023; AT: dal 10/08/2023 al 15/08/2023; CS: dal 17/08/2023 al 20/08/2023-

Sardegna

Oristano – dal 8 al 13 agosto –

Sassari – dall’8 al 16 agosto –

Cagliari– dall’8 al 16 agosto –

Nuoro – dall’8 al 16 agosto –

Sicilia

Agrigento – dal 9 al 16 agosto –

Caltanissetta ed Enna – fino al 16 agosto –

Trapani – dal 9 al 16 agosto –

Siracusa – dal 10 al 12 agosto per rettifica–

Catania – dal 9 al 16 agosto –

Palermo – dal 10 al 12 agosto –

Ragusa – dal 10 al 14 agosto –

Messina – dal 10 al 16 agosto –

Toscana

Livorno – dal 9 al 20 agosto –

Siena– dal 9 al 20 agosto –

Lucca – dal 9 al 17 agosto –

Firenze – dal 9 al 18 agosto –

Prato – dal 9 al 16 agosto –

Pisa – dal 9 al 17 agosto –

Arezzo – dal 9 al 20 agosto –

Pistoia – dal 9 al 16 agosto –

Massa Carrara – dal 9 al 19 agosto –

Venezia – dall’8 al 14 agosto –

Veneto

Treviso – dal 9 al 16 agosto –

Padova -dal 16 al 21 agosto –

Venezia – dall’8 al 14 agosto –

Si consiglia agli aspiranti al ruolo di seguire il sito dell’USP di proprio interesse e prestare attenzione perché possono esserci diversi giorni di tempo ma anche poche ore.

Assegnazione d’ufficio

Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (ATA 24 mesi), incluso in un apposito turno di convocazione, manchi di presentare domanda nei termini ad esso assegnati, il sistema assegnerà d’ufficio la sede, considerando il candidato assente al turno di nomina.

Rinuncia

É previsto per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina; ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.

Leggi anche Immissioni in ruolo personale ATA 2023-24: al via le domande su Polis Istanze online. Attenzione a turni e date

Tutorial domanda