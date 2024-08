Immissioni in ruolo ATA 2024, ecco le convocazioni e i posti disponibili per provincia [IN AGGIORNAMENTO] Di

Sono iniziate le convocazioni degli aspiranti ATA al ruolo nell’anno scolastico 2024/25. Il personale ATA interessato deve seguire con attenzione i siti degli Uffici scolastici di proprio interesse. I turni sono brevi.

In questa fase i candidati convocati inoltrano, sul portale POLIS – Istanze on line, l’istanza prospettata dal sistema, per la scelta della sede, esprimendo l’ordine di preferenza delle stesse tra quelle disponibili nella provincia di proprio interesse, ovvero quella in cui sono inseriti in graduatoria ATA 24 mesi.

Il numero dei convocati è superiore al numero delle nomine autorizzate per poter acquisire le preferenze espresse dai candidati interessati alle nomine in conseguenza di eventuali rinunce.

Ciò significa che la convocazione non corrisponde a nomina automatica.

Avvisi turni convocazione

Toscana

Pistoia –

Lucca –

Pisa –

Massa Carrara –

Campania

Benevento –

Lombardia

Milano –

Brescia –

Pavia –

Monza e Brianza –

Varese –

Mantova –

Piemonte

Biella–

Sicilia

Catania ex LSU – Catania –

Trapani –

Veneto

Vicenza –

Posti disponibili per provincia

Gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i posti disponibili per le immissioni in ruolo (in aggiornamento):

Abruzzo

Contingente Chieti e Pescara –

Campania

Avellino –

Lombardia

Pavia – Monza e Brianza –

Brescia contingente – Mantova –

Piemonte

Biella –

Sicilia

Catania – rettifica –

Trapani – rettifica –

Toscana

Pisa – Pistoia –

Veneto

Vicenza –

La nostra redazione ha raccolto nelle scorse settimane i posti disponibili pubblicati dopo la mobilità: Assunzioni ATA 2024, ecco in quali scuole ci sono posti disponibili dopo la mobilità. Elenco per provincia

A questo si aggiunge il prospetto ministeriale “meramente indicativo” in quanto “le disponibilità sono state conteggiate prima della chiusura delle operazioni di mobilità”.

