Immissioni in ruolo A022, protestano docenti dopo ricalcolo punteggi e ritardi graduatorie: abbiamo diritto ad assunzioni e prima fascia GPS Di

Il concorso ordinario ancora al centro dell’attenzione. La classe di concorso A022 (Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado) è interessata dalla correzione di alcuni quesiti che hanno portato al ricalcolo del punteggio.

Pertanto gli uffici scolastici regionali hanno riconvocato i candidati riammessi alla procedura. Se da una parte c’è chi esulta per essere stato “ripescato”, dall’altro questo ha comportato tempi più lunghi per la pubblicazione delle graduatorie.

Giunge alla nostra redazione la protesta di un nutrito gruppo di insegnanti di lettere del Lazio che ha partecipato al concorso ordinario.

Nonostante il superamento di scritto e orale per la classe di concorso A022, italiano, storia e geografia per la scuola secondaria di primo grado, le graduatorie di merito non sono ancora state pubblicate, bloccando più di 350 docenti nell’incertezza totale. Con l’orale concluso, ci sono stati dei ricalcoli e nuove prove orali ricalendarizzate. Pertanto la graduatorie definitiva non c’è. I candidati, non solo hanno potuto sciogliere la riserva per la prima fascia GPS, ma non hanno potuto partecipare alle successive immissioni in ruolo.

Il comitato di docenti A022, dunque, protesta: “Si rischia, anche per quest’anno scolastico, di non avere docenti per tempo a causa delle lente (e a volte erronee) procedure della nomina di supplenti, quando in realtà solo la regione Lazio, per la cdc A022, ha circa 370 candidati che sarebbero pronti a coprire le numerose cattedre scoperte (quasi 500) e a permettere agli studenti di avere docenti che possano accompagnarli in tutto il loro percorso scolastico”.

Pertanto gli insegnanti “chiedono di aprire una nuova finestra nel Lazio per l’immissione in ruolo già chiusa, per permettere l’inserimento dei candidati che si sono visti precludere la possibilità di partecipare alla prima fase di immissione perché sprovvisti di graduatoria; inoltre, la pubblicazione della stessa, anche senza i 14 nuovi immessi all’orale, perché si potrà in seguito rettificare (come già fatto da altre regioni)”.

Concorso ordinario: candidati riammessi dopo riconoscimento errori Ministero. E l’iscrizione in prima fascia GPS?

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze