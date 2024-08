Immissioni in ruolo 2024, in Sicilia posti sostegno a GPS prima fascia in presenza di idonei al concorso 2020 Di

Le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/25 sono disciplinate dal dm n. 158 del 31 luglio 2024, al quale sono allegate le istruzioni operative dell’allegato A.. Si tratta di un documento importante, che regolamenta l’ordine di scorrimento delle graduatorie in ragione delle normative che si sono succedute negli ultimi anni.

A tenere banco, giustamente, è la situazione dei candidati idonei dei concorsi 2020, DD n. 498 del 21 aprile 2020 per la scuola secondaria e DD n. 499 del 21 aprile 2020 per infanzia e primaria.

In quale fase verranno assunti gli idonei del concorso 2020?

Ecco cosa dicono le Istruzioni operative allegato A al dm n. 158 del 31 luglio 2024

Dopo l’assegnazione dei posti a GaE e concorsi, si legge

“Pertanto, relativamente alle assunzioni riferite all’anno scolastico 2024/2025, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno. Per la disciplina di tali nomine trova applicazione il Decreto ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024.”

e infatti finora gli Uffici Scolastici hanno disposto le immissioni in ruolo ordinarie (GaE e concorsi, relativamente alla graduatoria dei vincitori) e sono passati alla fase straordinaria per i posti di sostegno residui, attribuendo tra il 20 e il 22 agosto i posti da GPS sostegno prima fascia, mentre fino al 26 agosto ore 13:59 sarà possibile inviare la domanda per partecipare alla mini call veloce sostegno.

Successivamente si legge, sempre nelle Istruzioni

“Pertanto, qualora a seguito delle operazioni sopra descritte il contingente assunzionale assegnato al singolo USR non fosse esaurito e residuassero ulteriori posti vacanti, si procederà – previa rideterminazione del contingente assunzionale residuo – allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi con dd.dd. 498 e 499 del 2020, con riferimento ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dai relativi bandi; per quanto riguarda le discipline STEM, gli idonei del concorso bandito con dd 826 del 2021 precedono quelli del concorso bandito con DDG 252 del 2022.”

Pertanto la fase di scorrimento delle graduatorie dei concorsi 2020, relativamente ai candidati idonei, viene posta come ultima operazione. Si tratta di assegnare gli eventuali ulteriori posti vacanti, tramite rideterminazione del contingente.

Cosa significa ce lo spiega la sindacalista Chiara Cozzetto Anief: il MInistero ha assegnato ad ogni regione un contingente massimo di assunzioni. L’ufficio Scolastico regionale lo ha suddiviso tra le procedure di assunzione in base alle effettive disponibilità e nel rispetto della normativa per arrivare a quel numero. Pertanto, in ogni fase, la distribuzione del contingente potrà essere rimodulato in presenza di posti vacanti, per arrivare a coprire quel numero assegnato dal Ministero.

Posti sostegno da GPS e non da concorso 2020 scorrimento idonei

E’ la situazione che denunciano alcuni candidati idonei del concorso 2020 in Sicilia per i posti di sostegno, poichè alcuni posti residui derivanti da rinunce delle GaE sono stati assegnati tramite scorrimento delle GPS.

“ci troviamo ora di fronte ad una situazione paradossale e ingiusta: siamo stati totalmente estromessi dalla Fase 1 e 2 della procedura di immissione in ruolo, scavalcati da soggetti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) per A.D.S.S. che non hanno superato alcun concorso specifico per la classe di concorso in questione. Inoltre, si è provveduto all’assegnazione di posti oggetto di rinuncia dalle G.A.E. alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), composte da soggetti che NON hanno mai superato alcuna procedura concorsuale.

Si precisa che l’immissione in ruolo da GPS è una procedura “straordinaria” ed eventuale sui posti residui!“