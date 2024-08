Immissioni in ruolo 2024, fase 1: in Sicilia al via la procedura informatizzata per gli idonei concorso 2020. Istanza online entro le 23:59 del 28 agosto. AVVISO Di

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha pubblicato l’avviso per la procedura informatizzata di immissioni in ruolo per diverse classi di concorso per l’anno scolastico 2024/25.

L’avviso, pubblicato il 27 agosto 2024, riguarda i candidati risultati idonei nelle graduatorie di merito del concorso ordinario D.D. 499/2020. La procedura si svolgerà esclusivamente in modalità telematica e prevede la compilazione di un’istanza online, attraverso il portale POLIS, entro e non oltre le ore 23:59 del 28 agosto 2024.

I candidati convocati dovranno esprimere le proprie preferenze per provincia e classe di concorso. Si precisa che la convocazione non implica l’automatica assegnazione di una sede. Le nomine avverranno nel limite del contingente regionale assegnato, pari a 1846 posti.

L’avviso completo, con l’elenco dettagliato delle classi di concorso interessate, è disponibile sul sito web dell’USR Sicilia.

AVVISO