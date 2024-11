Immissioni in ruolo 2024, sono circa 10.000 i posti accantonati per concorsi PNRR. AGGIORNATO con Friuli Venezia Giulia Di

Immissioni in ruolo: la procedura prevista per il 2024/25, che potrebbe portare in cattedra con contratto a tempo indeterminato da GaE e concorsi o determinato finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia 45.124 docenti, è alle battute iniziali. Si sconta innanzitutto il ritardo di pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi PNRR sia infanzia primaria che secondaria, sbloccate in massa solo in questi giorni. La novità è rappresentata dalla possibilità di poter proseguire le assunzioni da concorsi PNRR dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre, per le graduatorie che saranno pubblicate entro il 10 dicembre.

Accantonamento posti per concorsi PNRR 2023

Qualora le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali.

All’interno di ciascuna provincia sarà poi necessario individuare le sedi da accantonare, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale.

I vincitori del concorso PNRR per la scuola secondaria, non abilitati, sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Assunzioni dopo il 31 agosto 2024. Come funzionerà

gli aspiranti individuati dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;

i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;

gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;

i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle Graduatorie di istituto con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente. Saranno quindi i Dirigenti Scolastici della scuola sede accantonata a contattare i docenti inseriti nella graduatoria per proporre il contratto. Verosimilmente questi contratti potranno decorrere dall’inizio delle lezioni.

Dunque, nel caso in cui le GM non siano pronte per le immissioni in ruolo da effettuare entro il 31/08/2024, si procederà come detto sopra.

Si tratterà di circa 10.000 posti. Infatti il Ministro Valditara ha comunicato che “ precari “veri”, i supplenti fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, non quelli con spezzoni di pochissime ore che dipendono dall’organizzazione della didattica nelle singole scuole, sono 165mila e scenderanno, grazie alle assunzioni che stiamo facendo, a 155mila entro dicembre.”

Come sono state scelte le cattedre da accantonare?

Questi i criteri forniti dall’USR Lazio

accantonare prioritariamente le cattedre non collocate nelle piccole isole e nelle zone montane

accantonare prioritariamente le cattedre presso scuole a orario diurno anziché serale

accantonare prioritariamente le cattedre presso scuole normali, anziché ospedaliere o carcerarie

se le disponibilità sono maggiori dell’accantonamento provinciale, dare precedenza al capoluogo di provincia e poi per vicinorietà allo stesso

preferire l’accantonamento che riguardi un maggior numero di istituzioni, al fine di dare maggiore scelta ai candidati, e, quindi, di non concentrare l’accantonamento in un numero ridotto di sedi ciascuna caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di posti

Ecco gli accantonamenti per regione e provincia

ABRUZZO

L’Aquila –

BASILICATA

File contingente con accantonamento concorsi PNRR –

Matera –

CALABRIA

Catanzaro – Reggio Calabria + rettifica 6 settembre – Vibo Valentia –

CAMPANIA

Decreto di riparto contingente e accantonamenti posti DD 2575-2576/2023 –

nuovo decreto 5 settembre – sedi di accantonamento procedure concorsuali A022 – A026 – A027 –

EMILIA ROMAGNA

Decreto posti secondaria – rettifica 4 settembre – rettifica AB25 –

Bologna –

Ferrara –

Forlì Cesena – Modena –

Parma + rettifica – Piacenza rettifica –

Ravenna – Reggio Emilia + rettifica AB25 –

Rimini + integrazione AG56 –

FRIULI VENEZIA GIULIA

posti e sedi destinati alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie di merito regionali del concorso bandito con DD 2575/2023 pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e non oltre il 10 dicembre 2024.

LAZIO

Decreto di riparto contingente e accantonamenti posti per concorsi DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023 –

Roma –

Tutte le province 17/09 –

LIGURIA

Decreto posti secondaria per provincia –

Genova – rettifica 30 settembre –

Imperia – La Spezia – Savona –

LOMBARDIA

Accantonamenti 6 agosto – modifica Accantonamenti –

Brescia rettifica 11 settembre – Milano rettifica infanzia – Milano rettifica primaria 23 settembre –

Pavia – Varese rettifica –

MARCHE

Decreto di accantonamento – indicazione puntuale delle sedi accantonate –

PIEMONTE

classi di concorso accantonamento provinciale – – classi di concorso non utilizzabile perché concorso PNRR si concluderà dopo 10 dicembre 2024 –

Alessandria – Cuneo – Novara – Torino – Verbano Cusio Ossola –

PUGLIA

decreto accantonamento – accantonamenti A045 – rettifica 1 ottobre A045 –

Brindisi – Lecce – Taranto –

SARDEGNA

Decreto di accantonamento posti PNRR concorsi D.D.G. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023

rettifica 5 settembre – integrazione 25 settembre –

Cagliari – Nuoro + rettifica 9 settembre – rettifica 11 settembre – rettifica 27 settembre – sedi BA02 –

Nuoro integrazione BB02 _

Oristano – 12 settembre disaccantonato posto A011- immissione in ruolo già effettuata – rettifica –

SICILIA

Decreto di accantonamento posti concorsi PNRR – rettifica 4 settembre – rettifica 9 settembre B012 –

Agrigento – Catania – Caltanissetta ed Enna – Ragusa –

TOSCANA

Decreto di accantonamento –

Massa Carrara –

VENETO

Padova – ulteriori accantonamenti EEEE –

Vicenza – ulteriori accantonamenti EEEE –

Venezia – ulteriori accantonamenti EEEE –

Verona – integrazione –

