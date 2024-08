Immissioni in ruolo 2024, è il momento di assumere gli idonei dei concorsi 2020 sui posti residui [AGGIORNATO con Puglia] Di

Quarto (ma non ultimo) atto delle procedure di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/25: dopo lo scorrimento di GaE e concorsi relativamente ai vincitori, lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia sui posti di sostegno residui e la mini call veloce sui posti di sostegno ancora vacanti, tocca agli idonei dei concorsi 2020, rispettivamente DD n. 499/2020 per la secondaria e DD n. 498/2020 per infanzia e primaria.

Le istruzioni operative Allegato A al dm n. 158 del 31 luglio 2024 indicano

“L’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dispone che : “Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle

autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per

avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decretolegge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico

2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR”.

Pertanto, qualora a seguito delle operazioni il contingente assunzionale assegnato al singolo USR non fosse esaurito e residuassero ulteriori posti vacanti, si procederà – previa rideterminazione del contingente assunzionale residuo – allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi con dd.dd. 498 e 499 del 2020, con riferimento ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio

minimo previsto dai relativi bandi; per quanto riguarda le discipline STEM, gli idonei del concorso bandito con dd 826 del 2021 precedono quelli del concorso bandito con DDG 252 del 2022.

Secondo quanto comunicato dal Ministro Valditara questa operazione potrebbe portare in cattedra, con contratto a tempo indeterminato, 5.000 docenti.

Gli avvisi degli USR

CALABRIA

Avviso del 27 agosto: Con successivi Avvisi, a seguito di esatta ricognizione dei posti residuati dalle operazioni fin qui poste, entro il limite del contingente assunzionale assegnato a questa regione per l’a.s. 2024/2025, saranno rese note le graduatorie di merito che saranno oggetto di scorrimento, comprensive di eventuali idonei, il numero dei posti disponibili per ciascuna provincia e le date di apertura e chiusura delle Fasi 1 e 2 delle nomine informatizzate

CAMPANIA

classi di concorso A001, A011, A015, A017, A018, A019 e A046 AVVISO

LAZIO

Avviso – rettifica –

PIEMONTE

Scorrimento graduatorie per 538 idonei –

PUGLIA

rideterminazione contingente 29 agosto – (74 unità di personale da assumere)

SICILIA

Avviso –

[IN AGGIORNAMENTO]

