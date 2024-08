Immissioni in ruolo 2024, assunto anche qualche idoneo del concorso PNRR. Ecco dove (finora) Di

Immissioni in ruolo per il personale docente nell’a.s. 2024/25: gli USR sono al lavoro per la conclusione della fase relativa a GaE e concorsi. Seguirà per il sostegno lo scorrimento della prima fascia GPS e l’eventuale mini call veloce sui posti ancora residui e la fase relativa allo scorrimento delle graduatorie concorso 2020 relativamente agli idonei, in caso di posti vacanti. Il tutto dovrà essere completo entro il 31 agosto, tranne per le graduatorie dei concorsi PNRR pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, per le quali sarà possibile assumere entro il 31 dicembre 2024.

Immissioni in ruolo a.s. 2024/25: da GaE, GM, GPS sostegno prima fascia

La suddivisione dei posti è al 50% tra le varie procedure, mentre per le GM delle scuole secondarie si deve tener conto di

concorso 2026 (solo per i vincitori)

concorso 2018 + fascia aggiuntiva

concorso straordinario 2020 (solo per i vincitori? Sembra questa la novità – non annunciata – dell’a.s. 2024/25)

concorso ordinario 2020 (solo per i vincitori)

concorsi STEM 2021 e 2022

concorso ordinario 2023 PNRR

Come detto, a questa prima fase seguirà

assunzione da GPS sostegno prima fascia per aspiranti inseriti a pieno titolo, che hanno presentato domanda entro il 7 agosto sui posti di sostegno ancora residui Ruoli da GPS sostegno prima fascia 2024/25: quanti posti per ogni provincia

eventuale mini call veloce su posti ancora residui per aspiranti che non hanno ottenuto il posto nella propria provincia e non sono stati considerati rinunciatari

A parte, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi 2020 per attribuire eventuali posti residui agli idonei. Per il Ministro Valditara quest’ultima procedura porterà in cattedra circa 5.000 docenti (ancora non è possibile stabilirlo con esattezza).

Eliminata invece, con DL n. 74 del 31 maggio 2024, la call veloce.

Assunzioni da GM concorso PNRR 2023: solo per i vincitori (e qualche idoneo)

I concorsi PNRR banditi con DDG n. 2576/2023 per infanzia primaria e DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria, prevedono graduatorie di merito che comprendono solo i vincitori, corrispondenti al numero di posti a bando per singola classe di concorso nella regione considerata.

Particolarità: al fine di assicurare la copertura di tutti i posti banditi, i posti lasciati liberi da candidati vincitori che rinunciano alla nomina, vengono assegnati tramite scorrimento agli idonei.

Non esiste un elenco pubblico di candidati idonei, lo conoscono solo gli USR responsabili della procedura che lo trasmettono anche agli altri USR di riferimento. Il candidato idoneo infatti visualizza sulla propria pagina personale il risultato “elenco non graduato”, senza una precisa posizione e senza conoscere quanti sono le possibilità di poter accedere alla graduatoria. Una anomalia che finora non ha trovato soluzione ma che ci auguriamo possa essere presto risolta.

Ecco le graduatorie pubblicate per la scuola secondaria

Ecco le graduatorie pubblicate per infanzia e primaria

Assunzione degli idonei: pochi, pochissimi (finora)

Solo in pochissime circostanze finora si è verificata la rettifica delle graduatorie a favore di idonei che hanno (insperatamente) preso il posto dei candidati risultati vincitori in prima battuta.

Anche se il nostro elenco dovesse essere incompleto, in ogni caso crediamo che possa trattarsi di poche unità di personale. Al di là delle congratulazioni ai singoli per il meritato ruolo, rimane il problema del mancato scorrimento della graduatoria per candidati che hanno superato le prove. Ecco cosa ne pensano i sindacati Anief – FLC CGIL – GILDA – UIL Scuola RUA

Qualche idoneo è stato assunto dalla graduatoria ADSS in Piemonte (7) e B015 (2). Un altro collega nelle Marche per la classe di concorso B014. Questi invece gli scorrimenti effettuati per le classi di concorso gestite dall’USR Liguria.

Una goccia nel mare.

Le risposte ai quesiti

