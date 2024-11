Immissioni in ruolo 2024/25: se GaE esaurita posti vanno a GM. Non aumentano posti banditi per ciascun concorso Di

L’incremento di posti in caso di GaE esaurite non aumenta il contingente bandito per una determinata procedura concorsuale.

Quesito

Salve, vorrei maggiori spiegazioni riguardanti l’incremento di posti GM se GaE risultano esaurite. Le faccio un esempio: in Puglia per la classe di concorso A027 i posti messi a disposizione per il concorso pnrr sono stati 93. Le GaE per questa classe di concorso sono esaurite. Questo numero rappresenta il 50% del numero delle assunzioni su tale classe di concorso e quindi, verificato che non ci sono aspiranti nelle GaE si procederà ad assumere altri 93 candidati da GM? Oppure si è tenuto già conto che la GaE è esaurita e i 93 posti sono il totale delle assunzioni?

Premettiamo che lettrice fa riferimento all’articolo “Immissioni in ruolo 24/25: aumento posti GM e GaE. Quando si verifica anche per alcune classi di concorso“, nel quale abbiamo parlato dell’incremento dei posti delle GM in caso di esaurimento di GaE e viceversa. Le rispondiamo affermando che a ciascun concorso è destinato un determinato numero di posti, ossia quelli messi a bando e calcolati in base alla previsione delle disponibilità negli anni successivi (generalmente uguali alla durata delle GM), numero in relazione al quale vengono effettuate le assunzioni. Conseguentemente, al concorso di cui parla la lettrice sono stati destinati 93 posti e saranno assunti 93 docenti, salvo i casi in cui sono stati inclusi gli idonei e con il tempo saranno assunti anche gli stessi, come nel caso delle GM del concorso ordinario 2020 in cui sono stati inclusi gli idonei e le stesse graduatorie sono state trasformate ad esaurimento. Sicuramente non è previsto il raddoppio dei posti e, com’noto, i posti banditi e destinati alle GM non vengono assegnati tutti in un solo anno scolastico (salvo casi limitati e relativi a numeri di posti estremamente esigui).

Ritornando all’articolo e all’incremento dei posti ivi descritto, nel caso specifico relativo al quesito e quindi alla scuola secondaria, il riferimento normativo è l’art. 17/1 del D.lgs. 59/2017, ove leggiamo:

1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All’avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.

Come si evince dalla disposizione in parola, ci si riferisce ai posti annualmente autorizzati, per cui l’incremento riguarda l’anno in cui si effettuano le operazioni di immissione in ruolo. Pertanto, al netto dell’incremento dei posti, a ciascuna GM sono assegnati i posti banditi (più eventualmente quelli che saranno attribuiti con il tempo agli idonei come nel caso del concorso ordinario 2020) e, una volta assunti i vincitori in base al numero di posti messi a bando, si svolge un altro concorso, cui saranno eventualmente destinati i posti non assegnati alle GaE.

In definitiva, la lettrice deve verificare quanti posti sono autorizzati per le assunzioni a.s. 2024/25 per la A-27 in Puglia; gli stessi, considerato che la GaE è esaurita, andranno tutti per l’a.s. in questione alle GM.

Per completezza, ricordiamo il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, nonché la procedura di partecipazione alle operazioni.

Immissioni in ruolo 2024/25

Riferimenti – DM 158/2024, istruzioni operative a.s. 2024/25 (allegato A al DM), nota 120210/2024, contingenti regionali.

Contingente e graduatorie interessate – I posti autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2024/25 sono in totale 45.124, da suddividere al 50% tra GaE e GM. A ciascuna procedura concorsuale (GM 2016, 2018, 2020, 2023), nell’ambito del 50% di posti ad esse spettanti, è destinata una precisa percentuale di disponibilità. Dalle GM inoltre si attinge secondo un preciso ordine, indicato nelle succitate istruzioni operative. Qui l’ordine e le percentuali per le GM della secondaria – Qui l’ordine e le percentuali per le GM della scuola dell’infanzia e primaria

Concorsi docenti PNRR 2023 – Anche i vincitori dei concorsi infanzia/primaria e secondaria PNRR 2023 partecipano e parteciperanno alle assunzioni a.s. 2024/25, sebbene numerose graduatorie non siano state ancora pubblicate. Il DL n. 71/2024, infatti, ha previsto un’apposita misura che, per il solo a.s. 2024/25, permette di completare le assunzioni entro il 31/12/2024 attingendo dalle GM pubblicate entro il 10/12/2024. Se le GM dei concorsi in parola sono pubblicate in tempo utile per le immissioni in ruolo da effettuare entro il 31/08 si procede allo scorrimento delle medesime GM, viceversa si accantonano i posti in attesa della pubblicazione delle GM che saranno utilizzate, entro il 31 dicembre, a condizione di essere pubblicate entro il 10 dicembre 2024. I posti sono accantonati in numero pari a quelli banditi o, se inferiore, al numero di ammessi alla prova orale. A livello di singola provincia, poi, avverrà l’accantonamento delle sedi (scuole), secondo criteri stabiliti a livello locale.

Procedura di nomina – E’ gestita dai singoli USR, la cui prima operazione è consistita nella ripartizione del contingente regionale assegnato a ciascuno di essi tra le varie classi di concorso e tipologie di posto, nonché tra GaE e GM. Fatto ciò, ciascun USR avvia il processo di nomina che si articola in due fasi: la prima finalizzata all’assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto e la seconda all’assegnazione della sede. I turni di nomina sono diversi per GaE e GM e possono esserlo per le varie GM.

Domande aspiranti – Gli aspiranti inclusi in GaE e GM presentano, per ciascuna delle due suddette fasi, apposita istanza, naturalmente se convocati. La convocazione, insieme alla tempistica di presentazione delle istanze, è contenuta negli avvisi che gli USR pubblicano. Nella prima domanda gli interessati indicano l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto, mentre nella seconda esprimono in ordine preferenziale le sedi in cui essere assegnati. Per la prima istanza è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante trova gli eventuali diversi turni di nomina cui può partecipare). Per la seconda domanda, invece, sono convocati i soli aspiranti individuati per il ruolo a seguito della prima istanza.

Trattamento d’ufficio – Gli aspiranti che non presentano domanda sono trattati d’ufficio, per cui avranno assegnati provincia e classe di concorso/tipologia di posto dall’Ufficio responsabile, dopo i candidati che hanno presentato domanda (nel caso di mancata presentazione della prima domanda); avranno assegnata la sede scolastica dall’Ufficio responsabile, dopo l’assegnazione agli aspiranti che hanno presentato istanza (nel caso di mancata presentazione della seconda istanza).

Fase 1 – Ricordiamo che diversi USR hanno già dato avvio alla fase 1 e, considerati i tempi stringati per presentare domanda, consigliamo agli interessati di monitorare quotidianamente il sito dell’Ufficio di interesse. Immissioni in ruolo docenti 2024, pochi giorni per fase 1: da concorso si sceglie ordine province. Poi la nomina e la scelta della sede

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).