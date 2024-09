Immissioni in ruolo 2024/25: entro il 31 dicembre in Toscana saranno assegnati tutti i posti del contingente Di

L’USR Toscana ha comunicato i dati delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/25: le nomine già effettuate entro il 31 agosto e quelle previste entro il 31 dicembre. I dati di oggi ci parlano del 66% dei posti attribuiti mentre nei prossimi mesi si arriverà al 100%.

Le nomine in ruolo effettuate, pari a n. 1.472 alla data odierna, a cui si aggiungono n. 89 nomine degli idonei 2020 in corso di svolgimento (per un totale di 1.561 nomine), si attestano su una percentuale pari al 66 % del contingente assegnato (n. 2.367); se si considerano anche i posti accantonati per le nomine in ruolo in corso d’anno (n. 640) e le nomine in corso d’anno per scorrimento GM 24 (PNRR), a seguito di rinunce alla data odierna (n. 166), abbiamo una percentuale di copertura del contingente previsto per le nomine in ruolo pari a 100 %.

Come si può chiaramente ed inequivocabilmente evincere dai dati sopra evidenziati, questo USRToscana, nel pieno rispetto della vigente normativa, delle indicazioni ministeriali e delle facoltà

assunzionali previste ed autorizzate per l’a.s. 2024/25, ha ultimato le procedure riconoscendo ildiritto a nomina nei confronti di tutto il personale avente titolo.

Il comunicato dell’USR Toscana