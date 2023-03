Immissioni in ruolo 2023, posti liberi dopo GaE e concorsi possono essere assegnati con graduatorie regionali sostegno e call veloce Di

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2023/24: ci troviamo ancora in una fase in cui non tutte le domande hanno una risposta, soprattutto perchè il Ministero attende una importante risposta dall’Europa in merito alla proposta di scorrere le GPS per supplenze finalizzate al ruolo da assegnare tramite prova finale selettiva. Tuttavia la prima parte delle immissioni in ruolo sono già stabilite attraverso una normativa tale, purtroppo, da anni.

Sia per la scuola di infanzia che primaria In merito ai nuovi aggiornamenti normativi, riguardanti l’ambito scolastico, volevo porre i seguenti quesiti :

1. Chi è già inserito nelle GPS sul sostegno nell’anno 2022, appartenente al VI ciclo del sostegno, sempre risultando in prima fascia può richiedere l’inserimento nelle nuove graduatorie regionali, in una regione diversa da quella scelta alle graduatorie provinciali, per l’immissione in ruolo che saranno istituite dalla nuova disciplina normativa introdotta dal governo?

2. L’inserimento per l’immissione in ruolo nelle nuove graduatorie regionali è previsto solo per chi è abilitato sul sostegno oppure anche sulla singola classe di concorso?

Immissioni in ruolo 2023: 50% alle GaE e 50% alle graduatorie dei concorsi

I posti disponibili che saranno autorizzati dal MEF per le assunzioni a tempo indeterminato anno scolastico 2023/24 vanno innanzitutto suddivisi tra le graduatorie esistenti:

50% alle GaE

50% alle graduatorie dei concorsi ordinari: 2016 (solo vincitori), 2018 + Fascia aggiuntiva, 2020 compresi gli idonei collocati oltre il numero dei posti a bando

Se le GaE dovessero risultare esaurite i posti andranno a beneficio delle graduatorie dei concorsi.

L’assunzione dalle GaE avviene nella provincia scelta per l’aggiornamento del 2022. Quella dei concorsi a scorrimento nella provincia in cui si renderanno liberi i posti e le preferenze che verrà richiesto di esprimere ai convocati attraverso un form su Istanze online.

Dato che numerose graduatorie del concorso ordinario 2020 sono state pubblicate dopo le immissioni in ruolo 2022 è possibile aspettarsi che queste ultime la facciano da padrone in questa tornata di assunzioni, dato che – non essendoci graduatorie di merito di nuovi concorsi – è possibile assumere per scorrimento anche gli aspiranti idonei.

Tutto dipende dal numero di posti che sarà autorizzato e dall’incrocio tra numero di posti in una regione e numero di candidati in graduatoria.

Questa la situazione del concorso ordinario 2020

Concorso ordinario infanzia e primaria 2020: ecco tutte le graduatorie. Zero posti vuoti per i posti comuni, quasi 5mila sul sostegno. TABELLE

Call veloce e graduatorie regionali sostegno

Se questo risultato sarà negativo, cioè ci saranno posti disponibili ma non candidati nelle graduatorie della regione considerata, si passa agli step successivi: call veloce e nuova graduatoria sostegno.

Quindi la risposta alla domanda posta dalla collega è affermativa: come già gli scorsi vi è una procedura apposita per essere assunti sui posti comuni residui e si chiama CALL VELOCE. Ma per infanzia e primaria negli anni precedenti i posti per questa procedura non sono stati tanti, data l’esistenza di tante altre graduatorie.

Per il sostegno sarà possibile inserirsi in una nuova graduatoria regionale di sostegno, alla quale possono accedere tutti i candidati in possesso di specializzazione sostegno, indipendentemente dall’anno di conseguimento.

Un esempio

Lo scorso anno in Friuli Venezia Giulia sono rimasti non coperti numerosi posti per mancanza di aspiranti nelle graduatorie

Un secondo esempio

Immissioni in ruolo docenti 2022, ultimi nominati da concorso e graduatorie esaurite in Sicilia. PROSPETTO

In generale

La situazione dei concorsi a dicembre 2022, elaborata dal sindacato FLCGIL

Immissioni in ruolo 2023/24 infanzia e primaria: da quali graduatorie

Assunzioni anche da GPS?

Ancora da chiarire se eventuali posti ancora vuoti potranno essere attribuiti anche da GPS, sia sostegno che posto comune. Si attende una risposta dall’Europa.

La consulenza

