Immissioni in ruolo 2021, ecco i posti disponibili nella scuola primaria dopo i trasferimenti. Quadro per regioni e province

Pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2021. Sono 13.259 le disponibilità su posto comune e di lingua nella scuola primaria. 10.279, invece, sul sostegno.

Oltre 1000 posti dispoibile in Toscana, così come nel Veneto, identica situazione anche nel Lazio, nell’Emilia-Romagna, in Piemonte e in Lombardia.

Come anticipato ecco in totale il numero di posti residui dopo le operazioni:

5.940 infanzia

23.538 primaria

38.884 primo grado

44.329 secondo grado