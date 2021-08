Immissioni in ruolo 2021 da concorso straordinario, per alcuni docenti decorrenza giuridica 1° settembre 2020. Ecco chi Di

Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2021/22 si stanno ormai concludendo, con i docenti già assunti in ruolo impegnati nella scelta della sede scolastica (in alcune province anche tale passaggio è stato consumato), mentre a breve dovrebbero iniziare le assunzioni straordinarie dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno e relativi elenchi aggiuntivi.

Alcuni docenti assunti nell’ambito della fase ordinaria avranno la retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020. Vediamo chi sono, ricordando dapprima come sono avvenute le assunzioni ordinarie 2021/22 da GaE e GM per la scuola secondaria.

Immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2021/22

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l’altro 50% è destinato alle GaE), si attinge dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali seguenti:

GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché l’80%, al netto dei posti destinati al concorso 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016; Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018; GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. Per l’a.s. 2021/22, le GM del predetto concorso ordinario disponibili possono essere soltanto quelle del concorso

ordinario STEM (DD n. 826/2021), se pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Pertanto, se residuano posti dalle GM 2018 (compresa la fascia aggiuntava), relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra GM 2020 (nel limite dei 32.000 posti banditi) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti banditi). L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.

Al termine della sopra illustrata fase ordinaria di assunzione, come detto all’inizio, è attivata (laddove possibile) quella straordinaria.

Retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020

I docenti, che beneficeranno della retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020, sono quelli che hanno partecipato e vinto uno dei concorsi straordinari della scuola secondaria di primo e secondo grado, come leggiamo nell’articolo 2, comma 6, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020:

Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei

posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, e’ riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

La decorrenza giuridica al 1° settembre 2020, dunque, è prevista per i vincitori del concorso straordinario 2020 scuola secondaria. Nello specifico, riguarda i vincitori che:

sono assunti in ruolo per l’a.s. 2021/22; rientrano nella quota dei posti destinati al medesimo concorso per l’a.s. 2020/21.

La decisione, ricordiamolo, è scaturita dal fatto che le GM 2020 cui è destinato, come sopra riportato, il 50% dei posti (sino alla completa assegnazione dei 32mila posti banditi) residuati dalle GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), non erano state pubblicate in tempo utile per le immissioni in ruolo a.s. 2020/21.

Alcuni docenti hanno mostrato preoccupazione per la circolare diramata dall’USR Campania che, nel fornire l’elenco dei docenti assunti in ruolo, ha parlato di decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021 per tutti, senza distinguere i docenti per i quali la decorrenza giuridica dovrà essere dal 1° settembre 2o20, in forza di quanto disposto per le immissioni in ruolo dello scorso anno scolastico.

La situazione sarà sicuramente affrontata e chiarita a livello territoriale dai sindacati.

Il file presenta il numero dei posti accantonati per classe di concorso e provincia