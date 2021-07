Immissioni in ruolo 2021/2022, quanti posti di sostegno: Quasi 8mila in Lombardia e 694 in Sicilia. Il quadro Di

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile i contingenti suddivisi per regione e provincia per quanto riguarda le immissioni in ruolo 2021/2022. Quanti posti di sostegno disponibili per regione? Vediamo il quadro.

In totale, come si evince dalle tabelle dei contingenti delle assunzioni in ruolo, i posti di sostegno disponibili per il prossimo anno scolastico si aggirano a 30.293.

A livello regionale vi sono molte differenze, anche significative: passiamo da 7981 della Lombardia ai soli 694 della Sicilia. Trattandosi di due regioni molto grandi, la differenza è notevole. Molti posti in Piemonte (3443), Lazio (3351) e Veneto (3320). Mentre in Campania pochi posti rapportati alle dimensioni regionali (1268). In Emilia Romagna 2754 e Puglia 1159 posti.

IL CONTINGENTE PDF PER REGIONE, ORDINE E GRADO DI SCUOLA

IL CONTINGENTE PER PROVINCIA E CLASSE DI CONCORSO. I fogli excel sono tre in unico file