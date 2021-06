Immissioni in ruolo 2021/2022 saranno telematiche, indicazioni utili per gli aspiranti: consultare sito USR, ambiti territoriali e posta elettronica Di

Una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania fornisce indicazioni utili per gli aspiranti candidati per le immissioni in ruolo previste per il prossimo anno. Quest’anno è intenzione del Ministero anticipare le procedure, o meglio fare in modo che il maggior numero di docenti possa essere in cattedra già dal 1° settembre.

L’avviso diramato dall’Ufficio Scolastico della Campania è indicativo per tutti

“Nelle more dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle finanze all’assunzione del personale docente di ogni ordine e grado di Istruzione per l’a.s. 2021/22 e del successivo decreto del Ministro dell’istruzione, si avvisano gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito della regione Campania, nelle fasce aggiuntive e nelle graduatorie ad esaurimento delle province della regione Campania di consultare costantemente il sito istituzionale dell’USR Campania e degli ambiti territoriali, nonché l’email istituzionale e l’email personale indicata nel portale Istanze on line”, riporta la nota dell’Usr Campania.LA NOTA

Tale operazione è di fondamentale importanza posto che le operazioni di immissione in ruolo saranno espletate in modalità telematica.

Accesso a Istanze online

La presentazione on line delle istanze avverrà tramite una nuova modalità di accesso al servizio mediante il possesso di nuove credenziali e di un’abilitazione al servizio:

Credenziali: l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del MI (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID. I docenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30 settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in

precedenza e che quindi non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID.

Il cronoprogramma del MInistero