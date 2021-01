Immissioni in ruolo 2020/21 da GM 2016 e GM 2018 per surroga, posti Sicilia Di

L’Usr per la Sicilia pubblica l’elenco delle sedi vacanti e disponibili comunicate dagli Ambiti Territoriali per le operazioni di immissioni in ruolo da procedure concorsuali (GM 2016 e GM2018) per surroga con decorrenza giuridica 1.09.2020 e decorrenza economica 01.09.2021

La nota 432 del 11 gennaio 2021 con i posti.

Con un avviso successivo saranno pubblicate le istruzioni per la scelta della provincia e l’accettazione della proposta di assunzione e successivamente per la scelta della sede.