Immissioni in ruoli docenti, procedura informatizzata per nomine a distanza. Avviso Friuli V.G Di

Anche per l’anno scolastico 2021/22 le immissioni in ruolo verranno effettuate con la procedura informatizzata, già adottata per le immissioni in ruolo 2020/21. Questo l’avviso dell’Usr per il Friuli Venezia Giulia. Le convocazioni avvengono esclusivamente tramite avvisi che saranno pubblicati sul sito dell’Usr.

Avviso

Sarà pertanto necessario controllare periodicamente gli avvisi dell’Usr e verificare con congruo anticipo possesso e validità delle credenziali per accedere alle istanze on Line del Ministero dell’Istruzione.

La presentazione on line delle istanze avverrà tramite una nuova modalità di accesso al servizio mediante il possesso di nuove credenziali e di un’abilitazione al servizio: