Illegittimo sospendere un lavoratore non vaccinato senza stipendio, bisogna ricollocarlo. Sentenza che apre interrogativi sul green pass a scuola Di

Una interessante sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano del 15 settembre 2021 n2316, diffusa dall’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, tratta il caso di una dipendente ausiliaria in RSA non vaccinata. Il giudice decide che è illegittima la sospensione senza retribuzione, anche alla luce del subentrato dl n. 44/2021, se non si è proceduto all’iter per il ricollocamento.

Tale procedura di “ricollocamento” non è prevista come è noto per la scuola, e dal 15 ottobre con il greenpass generalizzato nei luoghi di lavoro viene de facto superata, ma pone sicuramente degli interrogativi , ciò a prescindere da come la si possa pensare sulla questione dello strumento del greenpass. È evidente che la pandemia grazie alla diffusione dei vaccini sta rallentando e che la scienza è riuscita a realizzare un qualcosa di straordinario in così poco tempo, ma è altrettanto evidente che non essendosi per ragioni politiche voluto introdurre l’obbligo vaccinale diretto, si è affermato con il greenpass l’obbligo indiretto che sta determinando effettivamente delle situazioni problematiche. Nella scuola ricordiamo che in caso di mancata esibizione del greenpass il lavoratore non può accedere ai locali della scuola e viene considerato assente ingiustificato. A partire dal quinto giorno di assenza, per mezzo de decreto emesso dall’ufficio competente, il rapporto di lavoro viene sospeso senza retribuzione.

Il contesto

Il provvedimento contestato è espressione di determinazione unilaterale datoriale, la cui conseguenza risulta, da un lato, l’inutilizzabilità, per il tempo di durata dell’aspettativa, della prestazione del lavoratore e, dall’altro, la correlativa sospensione dell’adempimento della controprestazione posta a carico del datore, quale il pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro affermava che rientrava nei suoi poteri ai sensi dell’articolo 2087 del c.c., allontanare il lavoratore non vaccinato, infatti in base a questa norma compete all’imprenditore l’adozione, nell’esercizio dell’impresa, delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale disposizione, contenente una norma di chiusura del sistema di prevenzione, è diretta a favorire la predisposizione di tutte le cautele atte a preservare la salute del lavoratore, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e salubre, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare su determinati fattori di rischio in un determinato momento storico (Trib. Livorno, sez. lav., 11 settembre 2020, n. 247).

Il datore di lavoro è garante della salute dei propri dipendenti

La direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 ha incluso il SARS-COV-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro. Rientra quindi tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 81/2008, anche quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni derivanti dalla diffusione pandemica di agenti infettivi. Secondo Trib. Modena, ord. 23 luglio 2021, n. 2467, il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza sia dei dipendenti che dei soggetti terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 c.c. di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei predetti soggetti.

La sospensione del lavoratore non vaccinato è una misura estrema

Cionondimeno, afferma il Tribunale milanese, rappresentando la sospensione del lavoratore senza retribuzione l’extrema ratio, vi è un preciso onere del datore di lavoro di verificare l’esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall’altro, con la tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

L’onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione del rapporto per impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso di licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione (i.e. impossibilità del c.d. repechage): in ambedue i casi il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione di lavoro o in altre mansioni equivalenti o inferiore (Trib. Ravenna, sez. lav., 6 settembre 2017, n. 276).

Bisogna cercare di ricollocare il lavoratore prima di provvedere alla sua sospensione

“L’iter procedimentale è disciplinato dall’art. 4 e ss. e prevede, per quanto qui di interesse, la trasmissione, da parte dei datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, dell’elenco dei propri dipendenti con qualifica ed indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti; la verifica dello stato vaccinale da parte di regioni e province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali; la segnalazione all’ATS dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati; l’invito di ATS a presentare documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e, alla scadenza del termine, l’invito all’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, con indicazione dei termini e modalità entro i quali adempiere. Una volta decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, l’ATS competente accerta l’inosservanza dello stesso, dandone immediata comunicazione scritta all’interessato ed al datore di lavoro. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’ATS determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ricevuta tale comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Una sentenza che pone sicuramente degli interrogativi

È evidente che nella scuola sussiste ad oggi un trattamento effettivamente peggiorativo a livello sanzionatorio e di inquadramento normativo della posizione del personale non vaccinato o non in possesso di greenpass, rispetto ad altre situazioni lavorative. Si tratta di contesti sicuramente differenti, ma una riflessione andrà fatta.

Dal 15 ottobre greenpass per tutti i restanti luoghi di lavoro

Ricordiamo che dal 15 ottobre è previsto il greenpass generalizzato nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Per quanto riguarda le sanzioni, il decreto del 21 settembre, prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, a seconda del luogo di lavoro:

è considerato, nel settore pubblico, assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde, dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

è considerato, nel settore privato, assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.