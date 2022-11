Il violinista Ughi: “La musica a scuola è considerata un accessorio, potenziare il suo insegnamento” Di

Le politiche culturali del governo Meloni “partano dalla musica, in particolare dalla musica a scuola”. L’appello arriva da Uto Ughi, violinista tra i migliori al mondo, ospite del Salone Orientamenti di Genova, organizzato dalla Regione Liguria, dove, ha incontrato 600 ragazzi delle scuole fornendo loro consigli sul percorso di studi da intraprendere e le opportunità lavorative legate al mondo della musica.

“Suggerisco al ministro Sangiuliano di mettere la musica tra le materie di insegnamento serie da adottare nelle scuole. È sempre stata considerata un accessorio. L’Italia è sempre stata un paese di grandissime individualità e grandi creatori solisti ma poco supportati”, afferma.

L’insegnamento va potenziato, con un’attenzione alla qualità degli insegnanti e all’ascolto, spiega Ughi: “Bisogna però vedere chi insegna perché la musica è un’arma a doppio taglio, se insegnata bene è formativa, se è insegnata male è invece distruttiva”.

Poi aggiunge: “È importante dare alle nuove generazioni la possibilità di conoscere il patrimonio artistico musicale italiano: come accade per tutta le forme artistiche, anche ascoltando i grandi autori a scuola si dà un’impronta di gusto, eleganza e sensibilità indelebile per la propria vita”.