Il vino come veicolo di conoscenze trasversali: l’alleanza educativa prende forma nei vigneti scolastici. Dal vigneto di Manduria alle scuole di Conegliano e Alba, il vino traina la riqualificazione del territorio Di

Il mondo scolastico italiano si apre sempre più a progettualità che uniscono didattica, agricoltura e valorizzazione del territorio. Tra queste, il vigneto didattico dell’IISS “Einaudi” di Manduria rappresenta un esempio di integrazione tra ricerca scientifica e formazione tecnica, in linea con altre esperienze nazionali che puntano a formare competenze nel settore vitivinicolo e a riqualificare contesti agricoli locali.

Il vigneto didattico di Manduria

Presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Einaudi” di Manduria, in provincia di Taranto, prende forma un’iniziativa che unisce formazione e sperimentazione scientifica nel settore vitivinicolo. Grazie a un finanziamento regionale di 100.000 euro, approvato nella legge di bilancio 2024, il progetto mira alla creazione di un vigneto didattico dedicato al vitigno Primitivo, fiore all’occhiello della produzione enologica pugliese.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Puglia, prevede l’impianto di cloni selezionati di Primitivo su terreni di proprietà dell’istituto, con l’intento di coinvolgere gli studenti nella cura del vigneto in ogni fase della coltivazione, dalla gestione agronomica alla raccolta, fino alla micro-vinificazione in una cantina didattica. Lo scopo di questa iniziativa è costruire una banca dati dettagliata relativa agli indici di coltivazione, maturazione e vendemmia dei cloni impiantati, con l’obiettivo di costituire un centro permanente di ricerca applicata nel campo della viticoltura ed enologia.

Gli esempi scolastici di Conegliano e Alba

Il progetto di Manduria si unisce ad iniziative e percorsi formativi simili presenti in altre aree del Paese, in un panorama nazionale sempre più ricco di esperienze educative orientate all’enologia. Un caso emblematico è rappresentato dalla Scuola Enologica di Conegliano, attiva dal 1876, che integra l’insegnamento teorico con attività pratiche condotte nei propri vigneti e nei laboratori interni. Una realtà analoga è quella della Scuola Enologica di Alba, fondata nel 1881, che ha consolidato negli anni un’ampia rete di collaborazione con enti universitari e aziende del settore.

Anche iniziative più recenti testimoniano un rinnovato interesse verso l’educazione vitivinicola. Il progetto La Scuola nel Vigneto, avviato dall’Istituto Comprensivo di Negrar, in collaborazione con la Cantina Valpolicella, propone attività legate alla coltivazione della vite, alla vendemmia e alla vinificazione, coinvolgendo attivamente alunni e famiglie. Parallelamente, l’Associazione Donne del Vino ha lanciato una proposta rivolta agli istituti alberghieri e turistici, con l’intento di inserire moduli formativi sul vino all’interno dei percorsi scolastici, al fine di favorire una maggiore consapevolezza culturale e professionale nel settore.

L’impatto dei progetti scolastici nel settore vitivinicolo

L’introduzione di percorsi didattici centrati sulla viticoltura e sull’enologia in ambito scolastico può generare effetti significativi sia a livello educativo che sul piano sociale ed economico. Dal punto di vista formativo, tali progetti permettono agli studenti di acquisire competenze trasversali che spaziano dalla biologia all’economia agraria, passando per la gestione ambientale e la comunicazione scientifica. Il contatto diretto con la terra e i cicli produttivi stimola inoltre un approccio pratico all’apprendimento, valorizzando l’interdisciplinarità.

A livello territoriale, queste esperienze possono contribuire alla riqualificazione di aree agricole marginali o poco valorizzate, restituendo loro una funzione produttiva ed educativa. Il recupero di terreni incolti per scopi didattici non solo rafforza il legame tra scuola e comunità, ma favorisce anche lo sviluppo di una consapevolezza ambientale condivisa. Inoltre, la presenza di vigneti scolastici può diventare un catalizzatore per iniziative di valorizzazione del paesaggio, turismo esperienziale e promozione delle eccellenze locali.