Il videogioco come strumento di crescita educativa, cittadinanza consapevole e orientamento al lavoro. Si conclude oggi la seconda edizione del Press Start to Learn 2.0 che ha coinvolto 4 istituti scolastici Di

Il progetto Press Start to Learn 2.0 prosegue l’esperienza dell’edizione precedente introducendo novità significative. Promosso dall’associazione IVIPRO, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna, l’iniziativa coinvolge quattro istituti scolastici in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana e aspira a cambiare la prospettiva sui videogiochi da strumenti di intrattenimento ad opportunità educative da analizzare, contestualizzare e sperimentare nel contesto didattico. L’idea, insomma, è di utilizzare il videogioco come strumento attivo, capace di suscitare dibattiti, costruire percorsi narrativi e favorire un’educazione alla cittadinanza.

Obiettivi e contenuti

Il percorso intende promuovere:

un uso consapevole del videogioco , valutandone le potenzialità culturali e linguistiche;

, valutandone le potenzialità culturali e linguistiche; la capacità di progettare concept videoludici connessi ai territori di appartenenza;

di appartenenza; la possibilità di orientare gli studenti verso le professioni legate al settore, attraverso la testimonianza diretta di game designer, programmatori, artisti e musicisti che lavorano nel mondo del gaming.

In questo modo, l’alfabetizzazione ludica diventa anche uno strumento di contrasto alla dispersione scolastica e offre occasioni per immaginare futuri professionali alternativi.

Didattica e sperimentazione

La struttura del progetto prevede un doppio ciclo formativo: uno destinato a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, l’altro rivolto al personale docente. Le attività comprendono lezioni frontali, laboratori e momenti di gioco, anche con l’utilizzo di smartphone, al fine di indagare una fruizione attiva e consapevole dei videogiochi. Accanto a titoli commerciali, sono stati integrati anche applied games come Italy. Land of Wonders, proposto dal Ministero degli Affari Esteri per valorizzare il patrimonio culturale italiano. Dopo le sessioni, viene richiesto agli studenti di compilare una scheda di valutazione, per raccogliere impressioni e suggerimenti.

Creatività e cittadinanza

La fase conclusiva del percorso consiste nella redazione di un Game Design Document, che chiede agli studenti di sviluppare un videogioco ambientato in Italia, includendo almeno uno dei temi tra ambiente e pari opportunità. Lo scopo, si legge sul sito IVIPRO, è quello di incoraggiare le classi a riflettere su contenuti etici e sociali attraverso la progettazione ludica. La didattica, veicolata attraverso il videogioco, favorisce così un’esperienza di cittadinanza attiva, stimolando l’immedesimazione e la discussione, come avvenuto con l’utilizzo del titolo Papers, Please. Inoltre, il gioco ha generato riflessioni approfondite su diritti, sicurezza, disinformazione e decisioni morali.

Dialogo intergenerazionale

Uno degli aspetti centrali della seconda edizione è rappresentato dal confronto tra studenti e docenti. Se i primi accolgono con entusiasmo il linguaggio videoludico, il corpo docente affronta la sfida con maggiore cautela, influenzato anche da pregiudizi sedimentati. Tuttavia, nelle intenzioni di chi ha promosso il progetto la formazione specifica consente di superare ostacoli culturali e aprire spazi di dialogo sui limiti e le potenzialità del medium. La conclusione dell’iniziativa è prevista per oggi, 23 maggio.