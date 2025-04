Il sistema dei CPIA tra potenzialità e criticità: un bilancio sul funzionamento dei Centri per l’Istruzione degli Adulti Di

Nel contesto di un’Italia che cambia, segnata da trasformazioni sociali, economiche e demografiche, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) costituiscono un presidio educativo essenziale, così come rilevato dal terzo dossier “Largo ai CPIA” presentato a Roma, lo scorso gennaio, durante Fierida 2025.

Nate come istituzioni scolastiche autonome, tali centri offrono percorsi formativi a cittadini adulti, italiani e stranieri, che spesso si trovano ai margini del sistema scolastico tradizionale o che necessitano di aggiornare le proprie competenze per esigenze professionali e personali.

I CPIA, dunque, rappresentano a un segmento educativo specifico, pensato per rispondere ai bisogni di un’utenza eterogenea per età, provenienza, esperienze e aspettative. Nonostante la loro espansione nel territorio italiano – in cui si contano 130 centri – e sebbene siano stati raggiunti importanti risultati grazie alla loro presenza, permangono diverse criticità che ne limitano la piena funzionalità e incisività.

La distribuzione territoriale

I CPIA sono presenti in tutte le regioni italiane ma la loro distribuzione non è omogenea:

28,5% (37) registrato nelle regioni nord-occidentali,

17,7% (23) al nord-est,

21,5% (28) al centro,

20,8% (27) al sud,

11,5% (15) nelle isole.

Tuttavia, l’analisi per singole Regioni restituisce una fotografia parzialmente diversa in cui la Sicilia, ad esempio, risulta essere la quinta regione d’Italia con 10 istituti, preceduta da Lombardia (19), Emilia Romagna (12), Piemonte (12) e Toscana (11).

Fragilità infrastrutturali e limiti organizzativi

In molti casi, tali centri rappresentano l’unica opportunità educativa per adulti che non hanno completato la scuola dell’obbligo, per cittadini stranieri che necessitano di percorsi di alfabetizzazione e per persone in situazione di svantaggio economico e sociale. Questa funzione sociale si esplica anche all’interno degli istituti penitenziari, dove i CPIA assicurano il diritto all’istruzione per i detenuti.

Nonostante la funzione che svolgono, il dossier segnala che la maggioranza dei CPIA non dispone di sedi proprie. Molti centri operano all’interno di istituti scolastici che li ospitano temporaneamente, spesso in spazi inadatti all’utenza adulta o privi dei requisiti logistici minimi. Questo rappresenta un ostacolo alla continuità e alla qualità dell’offerta formativa, soprattutto nei contesti dove la domanda è in crescita.

A questa carenza strutturale si affiancano problematiche nella governance. I dati, infatti, evidenziano che un numero crescente di CPIA è diretto in reggenza, cioè da dirigenti scolastici già titolari di altri istituti. La presenza di DSGA titolari è ridotta, e in molti casi non si riesce a costituire regolarmente il Consiglio d’Istituto. Ciò compromette la capacità decisionale e la stabilità organizzativa.

Innovazione digitale e personalizzazione dei percorsi: opportunità parzialmente colte

L’adozione di strumenti digitali per la gestione didattica e amministrativa mostra un quadro a due velocità. Mentre alcuni CPIA utilizzano regolarmente il registro elettronico e hanno sperimentato l’Aula Agorà, ambiente pensato per la FAD, altri centri faticano ad accedere alle tecnologie di base. Questa disomogeneità nell’infrastruttura digitale riflette il divario tecnologico che attraversa il sistema educativo nel suo complesso.

Un aspetto centrale dell’impostazione pedagogica dei CPIA è il Patto Formativo Individuale, pensato per costruire percorsi personalizzati. Tuttavia, la normativa attuale rende questo strumento rigido, poco flessibile rispetto alle reali esigenze dei corsisti. L’assenza di una disciplina chiara sul riconoscimento dei crediti e sull’uso sistematico della formazione asincrona limita le possibilità di personalizzazione, che restano affidate all’autonomia dei singoli istituti.

Un altro aspetto problematico è la ridotta inclusione degli studenti con disabilità, DSA e BES. Il numero di questi studenti è in crescita, ma gli strumenti compensativi, gli ambienti accessibili e le competenze specifiche del personale non sono ancora diffusi in modo uniforme. Questo comporta la necessità di rafforzare la formazione dei docenti e predisporre un adeguato supporto tecnico, al fine di garantire percorsi realmente inclusivi.

Rapporto con il mondo del lavoro

Così come problematico risulta il rapporto tra i CPIA e il mondo del lavoro. In molti territori, i percorsi formativi non sono sufficientemente integrati con le politiche occupazionali e mancano interlocuzioni sistematiche con enti di formazione, centri per l’impiego e imprese. Il potenziale dei CPIA come strumenti di aggiornamento professionale e riqualificazione resta quindi in gran parte inespresso.

Le possibili soluzioni

Per sciogliere questi ed altri nodi ancora – tra cui, scarsa disponibilità di fondi, progettualità temporanea, collaborazioni interistituzionali discontinue, relazioni episodiche con il terzo settore e le amministrazioni penitenziarie – il dossier propone un insieme di azioni prioritarie per affrontare le questioni più spinose: