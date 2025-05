Il See Learning, tre aree: personale, sociale ed etico. Panzavolta (Indire): “Così gli studenti imparano a comprendere e autoregolare le proprie emozioni” [VIDEO INTERVISTA] Di

Indire a Didacta Puglia 2024 pone l’accento sull’importanza delle competenze sociali, emotive ed etiche degli studenti.

“Uno dei workshop più interessanti”, spiega Silvia Panzavolta, ricercatrice Indire, “è stato quello dedicato al curriculum See-Learning, sviluppato negli Stati Uniti”.

Il See Learning si articola in tre aree principali: l’aspetto personale, quello sociale e quello etico. “Innanzitutto, gli studenti imparano a comprendere e autoregolare le proprie emozioni”, spiega Panzavolta. “Si lavora sul lessico delle emozioni e sulla gentilezza”. Il secondo aspetto riguarda la relazione con gli altri: “Si impara a comprendere il punto di vista e le emozioni dei compagni, per costruire una classe inclusiva”. Infine, l’aspetto etico: “Si riflette su come costruire un mondo migliore e prendersi cura del nostro pianeta”.

La proposta formativa ha riscosso grande interesse tra docenti e dirigenti scolastici. “Ci hanno confermato il forte bisogno di questo tipo di percorso nella scuola”, sottolinea Panzavolta, “soprattutto con un approccio verticale, dai più piccoli ai più grandi”. L’obiettivo è formare futuri cittadini responsabili e consapevoli, capaci di contribuire a un mondo di pace e serenità. “Un tassello fondamentale per la crescita dei nostri studenti”, conclude Panzavolta.