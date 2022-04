Il ruolo della lingua inglese negli istituti tecnici e professionali: In conversation with Roberta Pugliese

Nuovo appuntamento online gratuito per Dirigenti e Docenti di Lingua Inglese della serie In Conversation With, condotto da Manuela Kelly Calzini, Senior Academic per la Lingua Inglese di Trinity College London Italy, ente certificatore internazionale, che vedrà la partecipazione di Roberta Pugliese, Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnico Professionale Tassara-Ghislandi di Breno (BS), Membro dell’Area relazioni internazionali e lingue straniere dell’USR Lombardia e referente per le lingue per la provincia di Brescia.

In Conversation with Roberta Pugliese – 21 aprile

Chi è Roberta Pugliese?

Roberta Pugliese è Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnico Professionale Tassara-Ghislandi di Breno (BS), Membro dell’Area relazioni internazionali e lingue straniere dell’USR Lombardia e referente per le lingue per la provincia di Brescia.



Di cosa ci parlerà?