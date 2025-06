Il Referendum anticipa le vacanze, scuole chiuse prima del previsto, ma 1 milione di studenti resta sui banchi: esami di terza media e di maturità Di

La democrazia accelera l’estate scolastica. Le consultazioni referendarie del 8 e 9 giugno hanno stravolto il tradizionale calendario di fine anno, costringendo migliaia di istituti a trasformarsi in seggi elettorali e anticipando così la tanto agognata campanella finale.

Una decisione del Ministero dell’Interno che ha ridisegnato la mappa delle chiusure regionali, creando un mosaico di date differenti da Nord a Sud.

L’Emilia Romagna apre le danze, Trentino chiude il cerchio

L’Emilia Romagna ha fatto da apripista, abbassando per prima le saracinesche scolastiche già il 6 giugno.

A seguire, un vero e proprio effetto domino ha coinvolto quattordici regioni – Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto – che hanno salutato l’anno scolastico il 7 giugno.

Gli studenti di Basilicata, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta dovranno pazientare fino al 10 giugno, mentre le province autonome di Bolzano e Trento chiuderanno rispettivamente il 12 e 13 giugno.

La circolare ministeriale ha stabilito che tutti i plessi destinati a ospitare le urne devono rimanere chiusi dal pomeriggio del 6 giugno fino al 10 giugno, garantendo così il regolare svolgimento delle consultazioni.

Un milione di studenti ancora in trincea tra Terza Media e Maturità

Mentre la maggior parte degli studenti assapora già il sapore delle vacanze estive, circa 1.084.415 ragazzi devono ancora superare l’ultimo scoglio dell’anno.

I 560mila candidati agli esami di Terza Media affronteranno tre prove scritte – italiano, matematica e lingua straniera – più un colloquio orale, con date stabilite autonomamente dalle commissioni tra l’ultimo giorno di lezione e il 30 giugno. L’ammissione dipende dalla partecipazione alle prove Invalsi e da un voto in condotta non inferiore a 6/10.

Parallelamente, 524.415 maturandi si preparano al rush finale che inizierà il 18 giugno alle 8:30 con la prova di italiano. Il giorno successivo toccherà alle materie d’indirizzo: dal latino per il Classico alla matematica per lo Scientifico, dalle scienze umane per il liceo omonimo alle discipline progettuali per l’artistico.

Il voto in condotta mantiene il suo peso determinante: sotto il 6 significa esclusione automatica, con il 6 scatta l’obbligo di preparare un elaborato su cittadinanza attiva.

Ritorno in classe già programmato a settembre

Il ritorno sui banchi è già programmato: si parte dall’8 settembre con Bolzano, per concludere il 16 settembre con Puglia e Calabria. All’appello, ancora, manca soltanto la Basilicata.