Il raffronto tra il sistema scolastico italiano e quello ucraino: uno schema per operare un inserimento adeguato. Con allegato

Il raffronto tra il sistema scolastico italiano e quello ucraino: uno schema per operare un inserimento adeguato.

In Ucraina la scuola è obbligatoria dai 6 ai 18 anni. Di solito l’insegnamento è pubblico, gratuito e laico. Il sistema scolastico ucraino ha tre livelli: primario, secondario inferiore e secondario superiore. Dal 2018 l’educazione primaria e secondaria superiore (povna serednia skola) è strutturata su 12 anni, rispetto agli 11 precedenti. I bambini iniziano la scuola a 6-7 anni.

La nona classe

Nella nona classe si studiano le seguenti discipline: lingua ucraina, letteratura ucraina, inglese o tedesco, letteratura estera, storia dell’Ucraina, storia estera, diritto, arte, algebra, geometria, biologia, geografia, fisica, chimica, tecnologia, informatica, educazione fisica.

Dopo la nona classe

Dopo la nona classe lo studente ha la possibilità di scegliere se procedere per altri anni nella POVNA SEREDNIA SKOLA, per accedere successivamente all’università, oppure scegliere di andare al: liceo, ginnasio, istituto tecnico, istituto professionale o collegio.

Sistema scolastico e livelli in Ucraina – “Шкільна система та ступені в Україні”: la Primaria

La Primaria in Ucraina prende il nome di “I livello – primario” “Початкова середня освіта І ступінь” ed ha la durata di 4 anni. Quest’anno risulta iscritti gli alunni nati tra il 2012 e il 2015. Nello specifico i nati nel 2015, 6-7 anni, frequenteranno, meglio, saranno inseriti, nella Primaria classe prima della scuola italiana; quelli nati nel 2014, 7-8 anni, nella classe seconda; quelli nati nel 2013, 8-9 anni, la classe terza; quelli nati nel 2012, 9-10 anni, la classe quarta della scuola Primaria in Italia.

Gli esami alla fine della classe quarta

Alla fine della quarta classe i bambini sostengono un esame sulle seguenti discipline: ucraino e lettura, matematica, scienze naturali.

II livello – secondario 5 anni – Базова середня освіта ІІ ступінь

Risultano iscritti a questo Ciclo gli alunni Ucraini la cui data di nascita è inclusa tra il 2007 e il 2011. Ma cosa accade una volta giunti in Italia? In quale classe devono essere inclusi in ragione del loro anno di nascita? I nati nel 2011, dunque, di età compresa tra 10-11 anni, nella classe quinta; i nati nel 2010, tra gli 11-12 anni, nella scuola Secondaria di primo grado, nella classe prima; i nati nel 2009, tra i 12-13 anni, nella classe seconda; i nati nel 2008, 13-14 anni, nella classe terza. I nati nel 2007, ovvero tra i 14 e i 15 anni, nella scuola Secondaria di secondo grado, classe prima con, consiglia, ad esempio l’USR Veneto, un inserimento prioritariamente nei licei.

Esami di II livello – secondario 5 anni

Alla fine della nona classe gli alunni sostengono un esame sulle seguenti discipline: ucraino, matematica e una disciplina a scelta. Proseguono il percorso scegliendo tra le opzioni previste dal sistema scolastico ucraino sottoindicato.

Secondaria superiore III livello – Повна середня освіта ІІІ ступінь

Gli alunni ucraini giunti in Italia, nati nel 2006, 15-16 anni, saranno inseriti in una classe seconda con possibile inserimento in licei, istituti tecnici, istituti professionali e in percorsi di istruzione e formazione/CFP.

Il sistema ucraino di istruzione superiore

I licei hanno una durata di 2 – 3 anni. Alla fine del percorso degli studi viene rilasciato un attestato. Dà accesso ad altri livelli d’istruzione (università, accademia ecc.). Può essere sia statale che privato e le discipline insegnate dipendono dall’indirizzo scelto (fisico – matematico, chimico – biologico, economico, geografico, ecologico, politico, informatico – tecnologico, militare, medico).

La povna serednia skola

La scuola secondaria completa ha la durata di 2- 3 anni. Alla fine del percorso degli studi viene rilasciato un attestato. Dà accesso ad altri livelli d’istruzione (università, accademia ecc.). Può essere sia statale che privata. Le discipline insegnate sono: lingua ucraina, letteratura ucraina, inglese o tedesco, letteratura straniera, storia dell’Ucraina, storia estera, algebra ed analisi, geometria, biologia ed ecologia, geografia, fisica ed astronomia, chimica, educazione fisica, e una materia a scelta tra arte, informatica o tecnologia; educazione civile.

Gymnazia

Il ginnasio ha la durata 2 – 7 anni. Dopo il conseguimento dell’esame della scuola primaria si può scegliere di continuare gli studi approfonditi nel ginnasio per 7 anni, oppure, dopo il conseguimento dell’esame della scuola secondaria inferiore, per 2 anni. Alla fine del percorso degli studi viene rilasciato un attestato. Dà accesso ad altri livelli d’istruzione (università, accademia ecc.). Può essere sia statale che privato. Le discipline insegnate sono: lingua ucraina, letteratura ucraina, inglese, seconda lingua straniera, letteratura straniera, storia dell’Ucraina, storia estera, algebra ed analisi, geometria, biologia ed ecologia, geografia, fisica ed astronomia, chimica, educazione fisica, tecnologia.

Secondaria superiore III livello – tecnico

I nati nel 2005, di età, dunque, di 16-17 anni, possono iscriversi alla classe terza degli istituti tecnici, istituti professionali, istruzione e formazione, CFP e CPIA. I nati nel 2004, 17-18 anni, invece, nella classe quarta con inserimento, anche in questi casi, negli istituti tecnici, istituti professionali, istruzione e formazione, CFP e CPIA.

Technikum in Ucraina

L’istituto tecnico, in Ucraina, ha la durata di 3 anni. Alla fine del percorso degli studi viene rilasciato il diploma. Dà accesso ad altri livelli d’istruzione (università, accademia ecc.). Si può accedere direttamente al terzo anno dell’università. Può essere sia statale che privato e le discipline insegnate dipendono dall’indirizzo scelto, ad esempio: pedagogico, tecnico-industriale ecc.

Profesijo – technichne uchylyshche

Anche l’istituto professionale in Ucraina ha la durata di 3 anni. Alla fine del percorso degli studi viene rilasciato il diploma. Dà accesso ad altri livelli d’istruzione (università, accademia ecc.). Si può accedere direttamente al terzo anno dell’università ed è statale. Le discipline insegnate dipendono dall’indirizzo scelto, ad esempio: pedagogico, tecnico-industriale, medico, artistico, alberghiero, costruzione ambiente e territorio.

Koledzh

Il college ha la durata di 3 anni. Alla fine del percorso degli studi viene rilasciato il diploma. Dà accesso ad altri livelli d’istruzione (università, accademia ecc.). Può essere sia statale che privato. Le discipline insegnate dipendono dall’indirizzo scelto, ad esempio: pedagogico, tecnico-industriale, medico, artistico. Alla fine del percorso si ottiene la laurea ed equivale ai primi tre anni dell’Università in Italia.

Uno schema illustrativo

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha predisposto un eccellente schema, che vi proponiamo, per riassumere, nel migliore dei modi, il rapporto tra il sistema scolastico ucraino e quello italiano. Un modo per dare risposte esaustive ai tanti esuli, scapparti dall’Ucraina in guerra, senza ragione e motivazione alcuna, che continuano a chiedere l’iscrizione nelle scuole italiane.