Il primo giorno di scuola: ecco le date regione per regione [IN AGGIORNAMENTO] Di

L’anno scolastico 2020-21 è appena terminato, ma già si pensa al prossimo. Pronti per molte regioni i calendari per il prossimo anno scolastico.

Orizzonte Scuola, nelle scorse settimane, ha dato tutti gli aggiornamenti.

Ecco un articolo di riepilogo con le date in cui si tornerà in classe regione per regione. Attenzione, però, non tutte le regioni hanno deliberato.

Quando si ritorna a scuola? Le date regione per regione

Alto Adige 6 settembre

Abruzzo 13 settembre

Basilicata 13 settembre

Calabria 20 settembre

Campania 15 settembre

Friuli Venezia Giulia 16 settembre

Lazio 13 settembre

Lombardia 13 settembre

Liguria 15 settembre

Molise 15 settembre

Piemonte 13 settembre

Puglia 20 settembre

Toscana 15 settembre

Trentino 13 settembre

Valle d’Aosta 13 settembre

Veneto 13 settembre (fino alle medie) 16 settembre (superiori)