Il mondo STEM è principalmente una scoperta dell’infanzia: in allegato un’UDA

Come fanno a volare gli aerei? Cos’è una nuvola? Perché le barche galleggiano? Come funziona un’auto? Se hai un bambino in età prescolare o che frequenta l’asilo, potresti sentire 100 domande come questa ogni giorno. I piccoli studenti hanno una curiosità così aperta per il mondo, che potresti esserti sorpreso a desiderare di capire di più sulla scienza delle nuvole, sull’ingegneria dei ponti o sulla botanica, solo per spiegare le cose. Cosa non complessa ma, vi assicuro, neppure così semplice, per la verità.

I bambini e il mondo STEM

Malgrado l’insaziabile interessamento che tanti bambini hanno per gli argomenti STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), quella passione tende a dissolversi man mano che invecchiano. Ma con le scelte STEM che rappresentano una parte smisurata dell’economia odierna (e verosimilmente futura), non è evidentemente una cattiva idea proseguire ad alimentare quel fuoco, quell’ardore conoscitivo che, nei giovani, fa davvero la differenza. Le attività STEM devono essere avviate presto perché nell’era dell’informazione, la capacità di innovare, essere tecnologicamente sciolti e comprendere come e perché le cose funzionano unitamente è straordinariamente rilevante.

Ma trovare progetti STEM per bambini che il genitore o l’insegnante medio possono utilizzare magari disponendo di un percorso facilitato e di suggerimenti affidabili, non è sempre facile. Proponiamo un elenco di semplici attività STEM per bambini che puoi utilizzare fin dall’asilo.

Le semplici attività STEM per bambini

Questi semplici progetti STEM per bambini soccorreranno a consolidare rilevanti abilità di vita e collaboreranno a originare potenzialmente un interesse permanente in questo campo cruciale.

Nuvola in un barattolo: Categoria: Scienze

Cicli dell’acqua e stati della materia attirano molto l’attenzione. Fatelo con questa deliziosa attività. Alcuni semplici ingredienti per la casa (acqua e lacca per capelli) si uniscono per dimostrare la formazione di una nuvola per i bambini.

Questa attività può essere molto semplice per i più piccoli o ampliata per i bambini più grandi in un esperimento con due diversi metodi per creare una nuvola, insieme a una conversazione su come funzionano i cicli dell’acqua nell’ambiente. Porta i bambini fuori in una giornata nebbiosa o nuvolosa ed esegui questa attività.

Fuoriuscita di petrolio: Categoria: Ingegneria/Scienza

Perché non provare un’attività che si ricollega a problemi reali? In questa attività, mescoli semplicemente olio e acqua in un grande contenitore e aggiungi alcune piume al mix. Poi distribuisci materiali come spugne, tovaglioli di carta o cucchiaini e istruisci i bambini a cercare di rimuovere l’olio dall’acqua e dalle piume.

Chiedi ai bambini di provare a rimuovere l’olio senza rimuovere troppa acqua. Puoi usare questa attività per mostrare come le fuoriuscite di petrolio possono influenzare l’ambiente, permettendo loro di osservare come l’olio ha influenzato le piume e quanto sia stato difficile rimuoverlo dall’acqua. Gli elementi di base di questa attività (mescolare olio e acqua) rendono facile aumentare o diminuire il livello di apprendimento a seconda dell’età del bambino: l’olio può ovviamente essere disordinato, quindi usa la tua discrezione con gli studenti più giovani.

Corrispondenza numero nota adesiva: Categoria: Matematica

Con un foglio di carta attaccato al muro, alcune note adesive e un pennarello, puoi impostare questa attività matematica orientata al movimento per aiutare i bambini a capire il significato dei valori numerici. Invece di memorizzare elenchi di numeri, questo “gioco” consente ai bambini di cercare numeri di foglietti adesivi e di attaccarli al muro sopra il gruppo di punti (o stelle o adesivi con banana, se lo desideri) che corrisponde al numero.

L’impostazione per questa attività non potrebbe essere più semplice e chiunque abbia nastro adesivo e carta può realizzarla! Se i tuoi figli stanno ancora lavorando al concetto, i numeri 1-5 possono essere un punto di partenza facile.

Codificare un labirinto LEGO®: Categoria: Tecnologia

In questa attività, i bambini possono iniziare ad apprendere le basi della programmazione. Questa attività offre suggerimenti su come ridimensionare l’attività per i bambini più piccoli e su come complicarla per i bambini delle scuole elementari e persino delle scuole medie.

Con materiali stampabili gratuiti come diversi labirinti e schede di istruzioni, tuo figlio si mette nei panni dell'”utente” e allinea diversi codici (istruzioni stampate) per “guidare” la sua persona LEGO attraverso il labirinto. Man mano che i bambini eseguono questa attività imparano a stimare la prospettiva di qualcos’altro e costruiscono una comprensione rudimentale dei codici di comando, della sequenza e del ciclo che può aiutarli con le basi della codifica in seguito.

Acchiappasole di cristallo: Categoria: Scienze

Fare cristalli con il sale è un’attività scientifica popolare per bambini, per una buona ragione! Gli ingredienti sono economici, disponibili al supermercato e i risultati sono un sacco di “Ooooh” e ” Ahh” dei tuoi bambini.

Questa particolare attività comporta anche la trasformazione dei cristalli in un acchiappasole! E per quelli di voi a cui piace aggiungere un po’ di educazione artistica nel mix, il post include anche collegamenti ipertestuali a un’icona dell’arte il cui lavoro è stato ispirato dalla geometria deformata, proprio come i cristalli.

Costruire un argano a manovella: Categoria: Ingegneria

Questo progetto STEM è perfetto per quei bambini che amano essere furbi e imparare come funzionano le cose. Il concetto di verricello è un modo perfetto per costruire un’idea iniziale di come le persone possono costruire cose fantastiche con macchine semplici come le pulegge.

I più piccoli avranno probabilmente bisogno del tuo aiuto per costruire l’argano, ma con strumenti come rotoli di carta assorbente di cartone e una bobina di nastro, le parti sono tutte adatte ai bambini (e poco costose).

Costruisci una bilancia: Categoria: Scienze

Questa attività prevede un gancio di plastica, alcune tazze e uno spago. Rendi i tuoi piccoli un equilibrio sospeso che possono usare per sperimentare con i pesi. Oppure, se hai un figlio più grande, chiedi anche il loro aiuto per costruire la bilancia!

Per incoraggiare il loro senso di sperimentazione, Hands On As We Grow suggerisce di porre domande del tipo: “ Quanti LEGO pesa questa macchinina? ” Con molte opzioni per aggiungere varietà (ordinamento per forme, materiali, ecc.), questa bilancia fatta in casa può essere un progetto STEM a cui tornare ancora e ancora.

Slime magnetico: categoria: Scienze

Le attività “melma” fatte in casa sono un punto fermo per molti genitori ed educatori che cercano un’attività tattile divertente. Questa variante aggiunge un tocco di scienza aggiungendo polvere di ossido di ferro e magneti nel mix. Ottenere la giusta consistenza dello slime può essere un po’ complicato, ma la maggior parte dei problemi può essere risolta aggiungendo più colla o più amido liquido. Una volta che l’amido è pronto, avrai bisogno di un potente magnete al neodimio (o più) per iniziare a manipolare lo slime.

Questa attività è un ottimo inizio di conversazione poiché i bambini avranno sicuramente molte domande su come funzionano i magneti, quindi non dimenticare di rispolverare l’argomento da solo prima di iniziare!

Edificio di gelatina: Categoria: Ingegneria

Tutto ciò di cui avrai bisogno è una pila di caramelle gommose (o grandi marshmallow) e stuzzicadenti per consentire al tuo studente o bambino di iniziare a conoscere le strutture. Collegando gli stuzzicadenti con le gelatine, incoraggia il tuo bambino a vedere quali forme si tengono insieme bene, quali si impilano bene e quali sono le forme più interessanti da guardare.

Questa attività può aiutarli a iniziare a comprendere il pensiero, il design e la tecnologia alla base dell’ingegneria strutturale. Prova a sfidarli a creare una casa o una struttura specifica: è uno spasso vederli considerare le loro opzioni mentre costruiscono.

Progetti STEM per bambini che si adattano allo sviluppo

Ora che hai alcune attività STEM semplici e realizzabili, facilmente e velocemente per bambini, sei ben attrezzato per aiutare i tuoi piccoli a esplorare le entusiasmanti basi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.

Le UdA e la scuola

