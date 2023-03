Il ministro Valditara in visita nelle Marche: “235 milioni per la ristrutturazione delle scuole. Necessario cambio di passo” Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato un totale di 235 milioni di euro per la ristrutturazione e la costruzione di nuove scuole, palestre e impianti sportivi e per la lotta alla dispersione scolastica nella regione delle Marche, di cui 36 milioni di euro destinati alla provincia di Ascoli.

Questa notizia è stata annunciata dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara durante un incontro con tutti i sindaci e gli amministratori del Piceno, Fermano e Maceratese ad Ascoli.

L’incontro è stato organizzato per discutere dei progetti di rilancio delle scuole nell’area del cratere sismico del sud delle Marche. Per attuare questo provvedimento, il Ministero ha stanziato 4 milioni di euro all’anno dal 2022 al 2029, al fine di dotare gli istituti scolastici del personale necessario. Questo provvedimento mira a contrastare lo spopolamento dei territori danneggiati dal terremoto e a favorire la rivitalizzazione dei borghi montani attraverso scuole sicure, di qualità e con servizi adeguati.

Il Ministro Valditara ha sottolineato la necessità di un “cambio di passo” nell’azione degli Uffici scolastici regionali, a cominciare da un rapporto più stretto con il mondo dell’impresa e le associazioni di categoria. Ciò favorirà la possibilità di dare sbocchi occupazionali agli studenti delle scuole tecnico-professionali, definite strategiche. Il Ministro ha anche incoraggiato la realizzazione delle scuole in tempi rapidi, utilizzando i ribassi d’asta per gli appalti in questione.