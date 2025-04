Il libro di narrativa che racconta di una relazione affettiva tra due ragazzi dello stesso sesso, è polemica. Lega presenterà interrogazione, 50 genitori difendono il libro Di

Tutto parte da una biblioteca di Bologna dove, durante una visita scolastica da parte di una classe, una studentessa ha scelto quale libro da leggere il terzo libro della saga Heartstopper di Alice Oseman, che descrive l’inizio della relazione affettiva tra due ragazzi.

Contestazioni familiari e presa di posizione politica

Una volta a casa, il volume ha suscitato il dissenso della madre della ragazza, che ha protestato prima con la scuola e poi con la biblioteca. Resa pubblica la faccenda, alcuni esponenti della Lega hanno risposto preannunciando un’interrogazione parlamentare, definendo il caso come segnale di una presunta “infiltrazione ideologica” nelle istituzioni culturali.

Il sostegno dei genitori del quartiere

A seguito del clamore mediatico, un gruppo di cinquanta genitori ha indirizzato una lettera aperta al personale della biblioteca manifestando apprezzamento per il lavoro educativo svolto e affermando la propria fiducia nei confronti delle attività culturali promosse. Nel testo, si legge: “Vogliamo testimoniare la grande cura nella scelta delle attività e dei libri proposti. Per noi la biblioteca è da sempre un luogo sicuro, in cui accompagniamo i nostri figli con serenità, consapevoli che le persone che vi lavorano fanno sempre del loro meglio per creare un ambiente accogliente per tutti.”

Una faccenda ancora non conclusa che pone diverse questioni e che avrà anche risvolti di carattere politico.