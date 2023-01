Il laureato aspirante netturbino: “È un lavoro dignitoso, in regola e soprattutto a tempo indeterminato” Di

Il laureato aspirante netturbino. Si sono presentati oltre 10mila persone per il concorso di operatore ecologico a Palermo.

A La Repubblica interviene uno degli aspiranti che racconta la sua storia: “Ho 37 anni e non ho mai trovato un vero lavoro fino a ora. Per me partecipare a questo concorso è una necessità, non posso fare lo schizzinoso, non sono nelle condizioni di snobbare alcun lavoro che sia dignitoso e in regola. E questo lo è: dignitoso, in regola e soprattutto a tempo indeterminato. Mi hanno segnalato che era stato pubblicato il bando della Rap e ho deciso di farmi avanti. Se non si partecipa non ci si può poi lamentare di non avere vinto”.

E ancora: “Per me quello che conta in questo momento della mia vita è potere avere uno stipendio fisso a fine mese, dei soldi sicuri quindi per potere pagare l’affitto di una casa e costruire la mia indipendenza e magari anche una famiglia. Al momento vivo con mia madre che mi aiuta, ma vorrei davvero avere il mio lavoro e il mio stipendio alle soglie dei quarant’anni. Già questo sarebbe un grande traguardo, il resto poi si vede”.