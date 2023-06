Il decreto PA è legge con modifiche su assunzioni in ruolo docenti: si faranno da graduatorie Gps sostegno e anche da call veloce, ma rimangono fuori gli specializzati all’estero. Radamante avvia mobilitazione e invita a fare ricorso al Tar Lazio

Il decreto legge 44 PA è stato convertito nella Legge n. 74 del 21 giugno 2023: nel testo approvato dal Parlamento sono presenti anche delle modifiche riguardanti le assunzioni e gli spostamenti del personale della scuola.

Le principali riguardano l’assunzione straordinaria di 29 mila insegnanti di sostegno, con l’utilizzo anche degli elenchi di sostegno GPS e della ‘call veloce’ anche in altra regione rispetto a quella di appartenenza, con l’individuazione per i ruoli degli aventi diritto tra i docenti specializzati all’estero inseriti con riserva e possibilità di aver le supplenze in coda agli altri docenti inseriti a pieno titolo. È previsto inoltre il ritorno del vincolo triennale sulla mobilità del personale, dal prossimo anno. Viene ridisegnato il concorso ispettivo.

L’associazione europea Radamante ritiene illegittimo escludere dalle procedure di stabilizzazione e di immissione in ruolo, omettendoli pure dalla ‘chiamata veloce’, i docenti specializzati non in Italia.

Radamante avvia la mobilitazione del personale e l’adesione ai ricorsi al Tar Lazio per i docenti specializzati all’estero, al fine di ottenere il loro inserimento in coda alle graduatorie e per la mancata partecipazione alla call veloce. Nei prossimi giorni sarà pianificato il calendario degli incontri. Per le preadesioni ai ricorsi cliccare qui.