Il curioso caso di una scuola di Milano, “gioiello tecnologico da oltre 10 milioni”: finestre bloccate per sicurezza, studenti in aula con 29 gradi Di

Una scuola primaria, a Milano, di recentissima costruzione si trova a fronteggiare un problema inaspettato: le finestre delle aule non possono essere aperte durante le lezioni per motivi di sicurezza, causando temperature che raggiungono i 29 gradi in classe.

Come segnala il Corriere della Sera, l’edificio, costato 12 milioni di euro e dotato di tecnologie avanzate, presenta criticità negli infissi che hanno portato i tecnici comunali a vietarne l’apertura in presenza degli studenti.

La situazione è emersa dopo un incidente in cui una finestra a ribalta è caduta su una collaboratrice scolastica a causa della rottura di una cerniera.

Lezioni nei corridoi e richieste di intervento

Per far fronte al caldo eccessivo, la scuola ha dovuto riorganizzare le attività didattiche: le classi si alternano nei corridoi dove è possibile tenere aperte le finestre in sicurezza. Gli infissi vengono aperti solo al mattino presto e durante la pausa pranzo, quando gli studenti non sono presenti nelle aule.

Il dirigente scolastico ha inviato multiple richieste di intervento al Comune e agli enti competenti, ma finora non sono arrivate risposte concrete sui tempi di risoluzione del problema.