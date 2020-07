Il Comune di Como seleziona docenti d’infanzia, scadenza 2 agosto

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di educatore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno per le esigenze del settore politiche educative – servizio asili nido, con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli n. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e nelle more dell’espletamento della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e delle deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. 2662 del 16 dicembre 2019 e 9 marzo 2020, n. XI/2929:

laurea in scienza della formazione e dell’educazione (L19) – educatore professionale socio-pedagogico indirizzo specifico per servizi per l’infanzia (allegato B del decreto ministeriale n. 378/2018);

laurea a ciclo unico quinquennale in scienze della formazione primaria (LM85-bis);

se conseguiti prima del 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65/2017):

diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

diploma di operatore dei servizi sociali;

diploma di assistente per infanzia;

diploma di vigilatrice d’infanzia;

diploma di puericultrice;

diploma di maturita’ magistrale rilasciato dagli istituti magistrali;

diploma di maturita’ rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;

diploma di maturita’ di dirigente di comunita’;

diploma di maturita’ di tecnico dei servizi sociali;

diploma di maturita’ di assistente per le comunita’ infantili;

laurea in scienze e tecniche psicologiche (L24);

laurea in sociologia (L40);

laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50);

laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM57);

laurea magistrale in scienze pedagociche (LM85);

laurea magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM93);

laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (LM88);

laurea magistrale in psicologia (LM51).

Riserva militari: ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandosi un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unita’, il posto in concorso e’ riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.

Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sara’ assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alla riserva di cui al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio.

Preselezione: l’amministrazione si riserva di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati superasse le cento unita’.

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno festivo, la stessa e’ prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Il testo integrale del bando e’ pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como www.comune.como.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page:

Albo Pretorio – Atti in corso di pubblicazione – Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilita’ e Selezione; Concorsi.