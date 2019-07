Il Comune di Cascina (PI) seleziona educatori di asilo nido

Il Comune di Cascina (Pisa) informa che l’avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore educatore asilo nido, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 43 del 31 maggio 2019, e’ stato rettificato, eliminando, relativamente ai requisiti di partecipazione, il limite di eta’ superiore a quarantacinque anni.

Titoli di studio richiesti, previsti dal regolamento della Regione Toscana n. 41/R del 31 luglio 2013: art. 13, comma 1 del regolamento 41/R del 31 luglio 2013:

a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in

discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;

c) diploma di maturita’ rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale;

e) diploma di dirigente di comunita’;

f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

art. 13, comma 2 del regolamento 41/R del 31 luglio 2013 (ex art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della

giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R):

possono ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso o che hanno, alla data di entrata in vigore del regolamento

di cui sopra, intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o

formazione previsto dalla normativa vigente:

a) diploma di dirigente di comunita’ infantile rilasciato dall’istituto tecnico femminile;

b) diploma di maturita’ magistrale rilasciato dall’istituto magistrale;

c) diploma di scuola magistrale del grado preparatorio;

d) diploma di maturita’ rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

e) diploma di assistente di comunita’ infantile rilasciato dall’istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia;

f) diploma di maestra d’asilo;

g) diploma di operatore dei servizi sociali;

h) diploma di tecnico dei servizi sociali;

i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;

k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai

servizi per la prima infanzia. L’ente si riserva la possibilita’ di verificare presso i competenti uffici della Regione Toscana, la

validita’ di tale qualifica professionale quale requisito di accesso;

k-bis) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione e’ subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani. Dovranno essere

indicati gli estremi del provvedimento che stabilisce l’equipollenza del titolo posseduto con i corrispondenti titoli italiani richiesti

dal bando.

Scadenza del bando: 8 agosto 2019.

