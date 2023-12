Il caso di Gesù diventato Cucù. Zaia: “Un grave errore”. Le maestre si difendono: “Non volevamo creare malumori”. Genitori in rivolta Di

Divampa ancora la polemica in provincia di Padova sul caso di Gesù diventato Cucù. In un tentativo di non creare malumori nelle famiglie dei bambini di altre religioni, le maestre hanno rimosso ogni riferimento cattolico dalla tradizionale recita di Natale, inclusi il nome di Gesù e la Natività.

La scelta, come riportato dalla stampa locale, ha provocato le ire dei genitori degli alunni cattolici.

In una modifica particolarmente controversa, la parola “Gesù” è stata sostituita con “Cucù” nei testi delle canzoni. Questa trovata, che un genitore ha descritto come “degna di un bruttissimo romanzo”, ha suscitato incredulità e indignazione tra i genitori cattolici. La distribuzione dei libretti di musica riveduti e corretti agli studenti lunedì scorso ha messo in luce il tentativo della scuola di adottare una correzione “politicamente corretta”. Le maestre, però, si difendono e affermano di avere scelto di fare così per evitare malumori all’interno della scuola.

Le giustificazioni fornite dalle maestre non hanno placato la rabbia dei genitori, che lamentano di non essere stati informati di queste modifiche. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha espresso forte disappunto, sottolineando che la modifica “in maniera artificiosa” di una canzone di Natale non favorisce l’accoglienza ma cancella riferimenti alla religione e identità locali, gesti che, secondo lui, non sono accettabili.