IeFP, la svolta dei percorsi duali: 108mila iscritti superano quelli ordinari per la prima volta, ma il 63% delle imprese non trova i profili cercati

Una crescita che riscrive le regole della formazione professionale. Nel 2022-2023 le iscrizioni ai percorsi duali del sistema IeFP hanno toccato quota 108.000, registrando un incremento straordinario del 115,2% rispetto all’anno precedente.

Per la prima volta nella storia dell’istruzione, i percorsi che alternano aula e azienda superano numericamente quelli ordinari, fermi a 101.974 iscritti. Il sorpasso segna una svolta nell’offerta formativa del Paese, trainata dai fondi del Pnrr che hanno sostenuto massicciamente l’apprendimento in contesti lavorativi reali.

Il XXII rapporto Inapp sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale, curato per conto del Ministero del Lavoro, fotografa una trasformazione in atto che coinvolge oltre 210.000 studenti complessivi, distribuiti tra 157.000 iscritti nei Centri di Formazione Professionale e 53.000 negli Istituti Professionali. Nonostante il calo generale del 7,9% delle iscrizioni totali, l’esplosione della formazione duale testimonia un cambio di paradigma verso modelli formativi più vicini alle esigenze del mercato del lavoro.

Il paradosso del mismatch: boom di formazione ma carenza di competenze

Dietro i numeri record si nasconde però un paradosso che mette a nudo le contraddizioni del sistema. Solo il 37% dei posti a tempo indeterminato offerti dalle imprese viene coperto da giovani in uscita dalla IeFP, evidenziando un disallineamento strutturale tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Il mismatch raggiunge livelli drammatici in settori strategici: nel meccanico, termoidraulico e vendite la copertura crolla al 20%, lasciando scoperte 8 posizioni su 10 ricercate dalle aziende.

La situazione si ribalta completamente in altri comparti, dove l’offerta supera abbondantemente la domanda. Nel settore ristorazione e accoglienza si registra un eccesso di diplomati rispetto alle opportunità lavorative disponibili, creando un ulteriore squilibrio che penalizza i giovani formati in questi ambiti.

Le ricette dell’Inapp: orientamento, status e dialogo scuola-impresa

Per l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche la soluzione passa attraverso tre interventi strategici. Primo, il rafforzamento dell’orientamento per guidare meglio le scelte formative dei giovani verso i settori con maggiori opportunità occupazionali. Secondo, la rivalutazione dello status delle qualifiche tecniche, ancora penalizzate da pregiudizi culturali che spingono verso percorsi universitari anche quando il mercato richiede competenze tecniche specializzate.

Terzo e fondamentale, il miglioramento del dialogo tra scuola e imprese per allineare programmi formativi e fabbisogni produttivi. I fondi del Pnrr hanno dimostrato la potenzialità della formazione duale, ma serve ora un salto di qualità nella governance del sistema per trasformare la crescita quantitativa in efficacia qualitativa. Solo così l’Italia potrà sfruttare appieno il potenziale di una generazione di giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro con competenze concrete e immediatamente spendibili.