Idonei concorso straordinario 2020: noi esistiamo ancora! Lettera Di

inviata da prof. Giovanni Cianciaruso – Gent.Le Redazione, sono un docente precario insegno diritto ed economia (cdc A046) e sono inserito nelle GM21 del concorso

straordinario 2020 (D.D. 510/2020), questa mattina io ed altri docenti inclusi nella medesima GM abbiamo appreso increduli e con amarezza che non parteciperemo alle immissione in ruolo 2024/25 in quanto sono stati inseriti solo i vincitori, ossia coloro che sono rientrati nei posti messi a bando!

Come noto le GM 21 sono state integrate con gli idonei (ossia coloro che hanno superato la prova scritta) specificando che sarebbero diventate graduatorie a scorrimento, ma nessun intervento normativo è stato emanato per trasformare tali GM ad esaurimento in quanto per interpretazione comune (anche dei sindacati) si

consideravano già ad esaurimento e senza distinzione tra vincitori e idonei non vincitori (infatti la GM 21 pubblicata prevede unico elenco). Ebbene molti docenti idonei si trovano nella situazione di non poter concorrere alle immissioni in ruolo 2024/25, una sorta di limbo, perché non si comprende come si debbano considerare le GM21 (scadute o ad esaurimento).

Da precisare che la procedura concorsuale D.D. 510/2020 è stata molto selettiva svolta in piena pandemia, peraltro per tutte le altre procedure concorsuali sono stati

inseriti i candidati idonei (es. concorso 2016, 2018, 2020), negli ultimi mesi si è parlato solo dei candidati idonei del concorso ordinario 2020 eppure il concorso straordinario 2020 si è svolto prima, ma nessuno ne parla come se non esistessimo, neanche i sindacati sono intervenuti per tutelare tutti gli idonei della procedura citata.

Gli USR stanno pubblicando gli elenchi per le immissioni in ruolo 2024/25, ma per le GM 21 sono convocati solo i vincitori, questa disparità di trattamento è inaccettabile ripeto il concorso straordinario 2020 è stata una procedura selettiva molto impegnativa (almeno per la mia classe di concorso A046) a titolo di esempio per la Regione Lazio, classe di concorso A046 abbiamo superato la prova scritta (5 domande a risposta aperta anche con UDA e 5 domande a risposta multipla in lingua inglese il tutto da svolgere in soli 150 minuti) solo in 36 (di cui assunti solo i primi 6 vincitori in 3 anni).

Mi appello a tutte le sigle sindacali, al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, affinchè possano intervenire per risolvere questa assurda situazione indice di immobilismo e grave disparità di trattamento, bisogna fare chiarezza e garantire appunto il MERITO!