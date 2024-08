Idonei Concorso 2020, è il giorno della protesta in tutta Italia: “Lo Stato si è dimenticato di noi, una vera e propria ingiustizia” Di

È il giorno della protesta degli idonei del concorso 2020. Pur avendo superato tutte le prove e dimostrato la loro competenza, si vedono negare l’accesso al ruolo a tempo indeterminato.

La rabbia di questi docenti, che si sentono “presi in giro” dalle promesse ricevute nei mesi scorsi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha raggiunto il punto di ebollizione. Il motivo? La priorità data ai vincitori del concorso PNRR, che ha di fatto congelato le loro possibilità di assunzione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso 45.124 posti per le nuove assunzioni, mentre altri 19.032 rimarranno “congelati” in attesa dei futuri concorsi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui bando è atteso tra ottobre e novembre 2024. La decisione ha gettato nello sconforto gli idonei del 2020, che vedono allontanarsi la prospettiva di un’assunzione stabile almeno fino al 2025, “se tutto va bene”.

La mobilitazione coinvolgerà ben 10 regioni italiane: oltre all’Emilia-Romagna, scenderanno in piazza anche Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Toscana, Lazio, Liguria e Piemonte. L’obiettivo è denunciare l’assurdità di una situazione che vede migliaia di docenti già formati e pronti ad entrare in classe, bloccati da quella che appare come una mera questione burocratica.

Il paradosso della situazione è acuito dal fatto che il ministro Valditara ha riconosciuto un fabbisogno di oltre 62.000 insegnanti, ma ha autorizzato solo circa 45.000 assunzioni. Secondo il coordinamento #idoneiGM2020, questa decisione non solo viola il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione, ma alimenta anche il precariato, proprio quando i fondi europei dovrebbero essere destinati a combatterlo.

La beffa per questi docenti è ulteriormente aggravata dalla prospettiva di un nuovo concorso PNRR previsto per l’autunno, quando le procedure degli attuali non si sono ancora concluse. La “corsa sfrenata a nuovi bandi”, come la definiscono gli idonei, rischia di creare ulteriore confusione e disparità a livello nazionale, senza risolvere il problema alla radice.

La redazione di Orizzonte Scuola seguirà, con un’inviata, la manifestazione a Roma. Nel corso della puntata di Question Time, in onda alle 15:00, focus sulla giornata con interventi e commenti.