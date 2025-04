Idonei concorso, percorsi abilitanti e corsi sul sostegno 2024/25: RISPOSTE AI QUESITI Di

Percorsi abilitanti per la scuola secondaria posto comune, percorsi di specializzazione INDIRE e TFA sostegno, nuovo decreto Scuola per modifiche al sistema di assunzione sono gli argomenti più importanti di questa settimana appena trascorsa. Ne abbiamo parlato con Chiara Cozzetto della segreteria nazionale ANIEF.

Nuovo Decreto Scuola e Immissioni in ruolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto scuola. Cosa prevede in merito al reclutamento dei docenti?

Il decreto introduce una riforma significativa del sistema di reclutamento, nata anche a seguito di un confronto con la Commissione Europea. L’obiettivo è coprire tutte le cattedre disponibili con docenti competenti e stabili, riducendo il ricorso alle supplenze. In particolare, si prevede:

l’integrazione delle graduatorie con i docenti che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo nei concorsi PNRR, fino al 30% dei posti banditi;

l’anticipo della sottoscrizione dei contratti di lavoro rispetto alla presa di servizio, così da liberare tempestivamente i posti non assegnati;

l’istituzione di un elenco nazionale per la copertura delle cattedre vacanti, accessibile a tutti i docenti che hanno superato un concorso dal 2020 in poi, anche in regioni diverse da quella in cui è stato svolto il concorso.

Cosa cambia per i docenti idonei dei concorsi PNRR?

Il decreto consente di integrare le graduatorie del concorso PNRR andando oltre il 30% dei posti banditi. Tuttavia, i docenti idonei attendono di conoscere se rientreranno in questa quota. Il problema è che al momento non conoscono la loro posizione esatta rispetto all’ultimo candidato ammesso. Il nostro auspicio è che l’iter del decreto si concluda positivamente, anche se come sindacato ANIEF chiediamo una graduatoria integrale e non limitata a una percentuale. La graduatoria regionale prevista dal decreto rappresenta un’opportunità in più per chi ha superato una procedura concorsuale dal 2020, anche in una regione diversa da quella in cui ha sostenuto il concorso.

Si può parlare di un ritorno della call veloce o di una graduatoria permanente?

Sì, si può parlare di un ritorno della call veloce e anche di una forma di graduatoria permanente a livello regionale, non provinciale. È un’idea già ipotizzata in passato, ad esempio per il sostegno, ma mai attuata. Il problema resta quello della gestione delle sedi: in regioni molto grandi, l’assegnazione a una provincia anziché a un’altra può rappresentare una criticità concreta.

Gli elenchi regionali sono una nuova forma di “call veloce”?

Potrebbero rappresentare un’opportunità, ma anche una criticità, poiché accettare un ruolo fuori regione può creare difficoltà per il ricongiungimento familiare. Sono un’alternativa per chi non riesce ad entrare in ruolo nella propria regione.

È corretto considerare questo intervento come un primo passo per risolvere i problemi del reclutamento?

Sì, è un passo apprezzabile che segna un cambiamento di impostazione rispetto all’attuazione del PNRR. Finora, le graduatorie composte solo da vincitori sembravano più un ostacolo che una soluzione. Riconoscere il valore degli idonei è fondamentale: chi supera una procedura concorsuale deve poter entrare in graduatoria e attendere l’immissione in ruolo in base al punteggio.

Il 30% include anche i posti riservati? Per i non riservisti si riduce al 15%?

Bisogna attendere il decreto attuativo per avere certezza. Il decreto legge, una volta approvato, affiderà a successivi decreti ministeriali la definizione dei dettagli operativi. È possibile che il 30% comprenda anche la quota riservata, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Alcuni precari idonei al concorso lamentano che il 30% è insufficiente. È una critica fondata?

Dipende molto dalle classi di concorso. Dove i posti banditi sono numerosi, il 30% può rappresentare una buona opportunità. Ma nelle classi con pochi posti, la percentuale si traduce in un numero esiguo di assunzioni, rendendo la misura poco efficace. È comprensibile che molti chiedano una graduatoria di merito integrale.

Come funzioneranno le graduatorie regionali del 2026-2027? Si potrà fare domanda anche nella propria regione?

Sulla base della bozza del decreto, sembra possibile presentare domanda anche nella propria regione. Tuttavia, i dettagli operativi saranno definiti dal decreto attuativo, che specificherà anche la validità temporale delle graduatorie. Al momento possiamo solo riferire l’intenzione del governo di istituire queste graduatorie.

Il confronto tra idonei e Ministero continua. Questo 30% è da considerare un primo passo?

Sì, è un primo passo. Il confronto è aperto e continuerà anche grazie all’impegno di ANIEF. L’obiettivo resta quello di valorizzare pienamente gli idonei che, avendo superato le prove concorsuali, meritano una stabilizzazione.

I docenti che hanno partecipato allo straordinario BIS rientreranno tra i destinatari delle nuove misure?

Il decreto fa riferimento ai concorsi dal 2020, ma non è chiaro se si intenda solo quelli ordinari. Se così fosse, lo straordinario BIS ne sarebbe escluso. Bisogna attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto e dei relativi atti attuativi per avere una risposta certa.

Si attingerà ancora dalle GPS sostegno prima fascia per le immissioni in ruolo?

Sì, la normativa attualmente in vigore prevede la possibilità di assunzione straordinaria da GPS sostegno prima fascia anche per il 2025. Tuttavia, si tratta di una procedura attuabile solo per i posti residui, quindi non in tutte le regioni è stata applicabile, soprattutto laddove i posti erano già stati assegnati tramite altre procedure.

Il nuovo provvedimento annulla le assunzioni da GPS sostegno prima fascia?

No, non le annulla. Le nuove previsioni si aggiungono alla possibilità già esistente di assumere da GPS sostegno, senza escluderla.

Cosa succede alle graduatorie del concorso 2020? Gli idonei 2020 verranno superati da quelli PNRR?

Le graduatorie del concorso ordinario 2020 sono ancora vigenti per legge e, per gli idonei, vengono utilizzate successivamente rispetto ai vincitori dei concorsi PNRR 1 e 2. È comprensibile la frustrazione di chi è idoneo dal 2020, ma la priorità attualmente va ai vincitori più recenti.

Che fine hanno fatto le GAE?

Le Graduatorie ad Esaurimento esistono ancora ma sono in progressivo svuotamento. Nella secondaria, in molte province non esistono più. Per infanzia e primaria, sono ancora attive in buona parte d’Italia, anche se vanno via via esaurendosi. Possono aggiornarsi solo per chi è già inserito; non è possibile effettuare nuovi inserimenti.

Il decreto appena approvato riguarda anche le assunzioni per l’anno scolastico 2025-2026?

Sì, il decreto parla chiaramente delle immissioni in ruolo per il 2025-2026. Tuttavia, tutto dipenderà dai tempi tecnici per l’attuazione. Il provvedimento proroga le immissioni in ruolo fino al 31 dicembre 2025, per cui è possibile che alcune disposizioni siano già operative per il prossimo anno scolastico, soprattutto al Nord dove ci sono maggiori carenze.

Percorsi abilitanti e percorsi INDIRE

Ci sono novità sui percorsi abilitanti e sul TFA sostegno?

Sì, qualcosa si sta muovendo. I tempi purtroppo sono ancora lenti, ma l’informativa è stata resa e il CSPI è stato interessato. Ora si attende un’accelerazione dei decreti, perché solo dopo la loro emanazione definitiva le università potranno chiedere l’accreditamento per avviare la procedura con INDIRE. Serve ancora tempo per superare le fasi burocratiche e arrivare alla pubblicazione dei bandi.

Sto frequentando il TFA IX ciclo e a giugno parteciperò al percorso abilitante da 30 CFU. Posso nel frattempo iscrivermi anche al corso CLIL?

Attualmente è possibile iscriversi a due percorsi universitari con obbligo di frequenza, come il TFA e il percorso abilitante. Il CLIL rappresenterebbe una terza iscrizione e potrebbe essere problematico.

Come funzionerà l’inserimento nella prima fascia GPS sul sostegno per chi frequenta i percorsi INDIRE, ad esempio in Veneto?

Il percorso INDIRE consente di conseguire la specializzazione sul sostegno. Se la ottieni entro il 2026, potrai inserirti nella prima fascia GPS presentando la domanda durante l’apertura prevista. Tuttavia, è difficile che i corsi INDIRE si concludano entro il 30 giugno 2025.

Un vincitore del concorso PNRR 1 che conseguirà l’abilitazione a dicembre con i 30 CFU deve integrare qualcosa?

No, l’abilitazione conseguita con i 30 CFU è valida a tutti gli effetti. Non è richiesto di acquisire ulteriori titoli abilitanti, anche se ottenuti con modalità diverse rispetto al percorso concorsuale.

Cosa succede se, a causa di errore materiale, un’università ha rettificato il numero di posti messi a bando solo dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva? Posso iscrivermi in un’altra università accreditata con il secondo decreto?

Sì, se non hai ancora effettuato l’iscrizione presso l’università in questione, puoi presentare domanda in un altro ateneo accreditato ai sensi del secondo decreto (marzo 2024).

È possibile iscriversi nello stesso ateneo sia al percorso da 30 che a quello da 60 CFU per aumentare le probabilità di accesso?

Se il bando lo consente, sì. L’iscrizione a entrambi i percorsi può aumentare le probabilità di accesso, purché non ci siano limiti previsti dal regolamento dell’ateneo. Attenzione, però, che il percorso da 60 CFU comporta un impegno economico maggiore.

Ho tre anni di servizio su sostegno alla primaria senza titolo, ma possiedo anche un titolo estero in attesa di riconoscimento. Posso accedere ai percorsi TFA INDIRE?

No, i tre anni di servizio senza titolo non sono sufficienti per accedere alla procedura riservata ai triennalisti. Potrai partecipare al percorso previsto per chi ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero, purché tu abbia fatto richiesta prima del 1° giugno 2024 e siano già trascorsi 120 giorni senza risposta da parte del Ministero.

Come è possibile completare 120 ore di tirocinio se si è in aspettativa per ricerca fino al 31 agosto?

È un problema già segnalato al Ministero. L’ANIEF ha chiesto una proroga dei termini, considerando anche altri casi particolari come la maternità. Le 120 ore non sono tecnicamente impossibili da completare entro giugno, ma l’organizzazione può risultare complicata. La richiesta è quella di consentire margini di flessibilità per i casi motivati.

Come si giustifica un numero così basso di posti messi a bando nel concorso sul sostegno, a fronte di un fabbisogno evidente?

È una questione che ANIEF solleva da anni. Il vero problema è la mancata trasformazione dei posti in organico di fatto in organico di diritto. Solo così è possibile rendere quei posti disponibili per le immissioni in ruolo e garantire stabilità e continuità agli alunni. Finché questo non avverrà, i concorsi con numeri esigui continueranno a essere inefficaci.

Cosa succede a chi è vincitore PNRR 1, ha ottenuto l’abilitazione entro dicembre ma ha un contratto finalizzato al ruolo fino al 31 agosto?

L’ANIEF ha presentato emendamenti anche per questa situazione, chiedendo che venga riconosciuto il diritto a proseguire nel percorso verso il ruolo anche a chi ha conseguito l’abilitazione successivamente alla stipula del contratto. Il problema esiste ed è stato sollevato, ma spetta al legislatore intervenire con modifiche alla normativa.

Per iscriversi ai percorsi INDIRE, vale anche l’anno scolastico in corso per il raggiungimento dei tre anni sul sostegno?

No, il Ministero ha chiarito che l’anno in corso non verrà considerato. Potrà eventualmente essere utile per l’accesso al secondo ciclo della procedura.

Quando sarà disponibile una bozza definitiva del decreto?

Il testo è stato approvato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In casi simili, possono passare anche venti giorni tra l’approvazione e la pubblicazione. In questo caso, si prevedono almeno dieci giorni, quindi probabilmente sarà pubblicato intorno al 10-12 aprile. Da quel momento il decreto sarà immediatamente attivo, ma soggetto a modifiche durante l’iter parlamentare, che si concluderà entro 60 giorni.

Ci sono novità sulle modalità di frequenza per i vincitori di concorso iscritti a percorsi abilitanti fuori regione?

Abbiamo segnalato al Ministero che la nota del 6 febbraio è impraticabile: le università non hanno attivato le convenzioni necessarie. Il problema nasce dalla separazione tra il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università, che rende più complessa la gestione. Abbiamo chiesto di sollecitare l’intervento del Ministero competente.

Ci troveremo ad agosto a lezione per i percorsi INDIRE?

Dipende dalle decisioni delle singole università.

Vorrei ottenere una nuova abilitazione. Posso frequentare i 30 CFU ex articolo 13?

Sì, se sei già abilitato o specializzato sul sostegno puoi iscriverti al percorso da 30 CFU previsto dall’articolo 13.

Ci sarà la riserva del 35% per gli anni di servizio al TFA X ciclo, come nel IX?

Al momento non ci sono modifiche. Se il Ministero deciderà di introdurre novità per il decimo ciclo, saranno comunicate successivamente.

Chi si sta abilitando ora sul sostegno, ma non ha potuto farlo lo scorso anno, potrà inserirsi in prima fascia GPS?

No, perché la legge prevede che le GPS siano aggiornate ogni due anni. Per quest’anno è previsto solo l’inserimento in coda tramite elenchi aggiuntivi. L’aggiornamento ordinario sarà nel 2026.

Sono vincitore PNRR 1 ITP con 5 anni di servizio, idonea allo straordinario bis, e mi sono iscritta ai 30 CFU. È corretto?

Sì, è corretto. Hai i requisiti per accedere al percorso da 30 CFU previsto per i vincitori di concorso con tre annualità di servizio.

I percorsi da 30 CFU previsti dall’articolo 13 abilitano?

Sì, sono percorsi abilitanti per chi è già in possesso di un’abilitazione o di una specializzazione.

Qual è il senso degli elenchi regionali, visto che esistono già le GM 2020?

Gli elenchi regionali rappresentano un’opportunità per chi vuole provare a entrare in ruolo più velocemente, anche in un’altra regione rispetto a quella del concorso.

È possibile conseguire nello stesso anno accademico l’abilitazione ex articolo 13 e la specializzazione su sostegno, se i corsi non sono sovrapposti?

Sì, il Ministero ha chiarito che per il IX ciclo del sostegno è possibile frequentare entrambi i percorsi nello stesso anno accademico, a patto di rispettare gli obblighi di frequenza.

GPS e Supplenze 2025/26

Gli interpelli per le supplenze scompariranno?

No, gli interpelli non scompariranno. Le graduatorie regionali riguardano i posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo. Tutti i posti disponibili ma non vacanti, come quelli con scadenza al 30 giugno, continueranno ad essere assegnati tramite le supplenze o gli interpelli, quando non coperti da assegnazioni provvisorie o utilizzazioni.

Ci sono novità sul riconoscimento delle abilitazioni estere?

La novità riguarda il decreto atteso sul percorso INDIRE per gli abilitati all’estero. Per quanto riguarda il riconoscimento diretto, invece, non ci sono aggiornamenti.

Concorso

Ci sono notizie sul punteggio minimo per il concorso nella secondaria?

Abbiamo sollecitato il Ministero perché ci sono ritardi, probabilmente legati a problemi con alcune domande invalidate. Al momento non ci sono risposte ufficiali, stanno ancora lavorando sulle procedure.

