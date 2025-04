Idonei concorso ordinario 2020: presidio davanti agli USR il 18 ottobre per chiedere assunzioni Di

Gli idonei del concorso ordinario 2020 tornano a protestare per chiedere l’immissione in ruolo. Il Movimento IdoneInsieme segnala con preoccupazione la mancanza di assunzioni in Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Veneto, Sardegna e Umbria, dove ad oggi non si è registrato alcuno scorrimento delle graduatorie.

A questa situazione si aggiunge la mancanza di informazioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali delle regioni interessate, che non hanno ancora chiarito le modalità e le tempistiche delle assunzioni, lasciando nel limbo migliaia di docenti pronti a entrare in servizio.

Per protestare contro questa situazione, il Movimento IdoneInsieme ha indetto un presidio davanti a tutti gli USR italiani per venerdì 18 ottobre alle ore 15:00. I docenti chiederanno risposte concrete con il supporto delle principali sigle sindacali.

Mentre in altre regioni gli USR hanno già avviato le procedure di assunzione degli idonei, basandosi sulle indicazioni ministeriali contenute nell’Allegato A del decreto n. 158 del 31 luglio 2024, l’inerzia di Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Veneto, Sardegna e Umbria impedisce una distribuzione equa delle risorse e la stabilizzazione di docenti necessari al sistema scolastico. Migliaia di posti rimangono scoperti e vengono assegnati con contratti a tempo determinato, con un evidente spreco di risorse e competenze.

Il Movimento IdoneInsieme chiede agli USR delle regioni interessate di fornire informazioni chiare e tempestive e di avviare al più presto lo scorrimento delle graduatorie per tutte le classi di concorso e su tutti i posti vacanti, garantendo pari opportunità a tutti i docenti idonei e rispondendo al reale fabbisogno delle scuole.

Una gestione trasparente e omogenea delle assunzioni su tutto il territorio nazionale è fondamentale per un sistema educativo efficiente e che valorizzi il merito dei docenti.